Tenis: Novak Djokovic, accidentat, anunţă că-şi încheie sezonul

Tenismanul sârb Novak Djokovic, accidentat la cotul drept, a anunţat miercuri că pune capăt sezonului 2017 şi nu va participa astfel la următoarea ediţie a turneului US Open şi nici la semifinala Cupei Davis împotriva Franţei, informează AFP şi Reuters.



Temerile privind starea de sănătate a lui Novak Djokovic s-au adeverit. Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, jucătorul sârb a făcut anunţul că va pune capăt sezonului 2017 şi nu va participa la semifinala Cupei Davis împotriva Franţei, dar nici la Openul Statelor Unite, unde spera să obţină titlul, pierdut anul trecut în finala cu elveţianul Stan Wawrinka.



Numărul patru mondial, care a abandonat în sferturile de finală la Wimbledon, vrea să ia o pauză pentru a se putea trata şi a reveni în formă în 2018.



Pentru prima oară de când a debutat la profesionişti în 2005, Djokovic va pierde un turneu de Mare Şlem.



Într-o declaraţie difuzată pe contul său de Facebook, el şi-a anunţat decizia de "a nu mai juca în nicio competiţie şi niciun turneu până la sfârşitul sezonului 2017" pentru a trata o accidentare persistentă la cot. Dacă nu va atinge o rachetă timp de două luni pentru a respecta un repaus total, sârbul a exclus orice operaţie, explicând că are nevoie "de repaus şi de timp".



Djokovic, care a confirmat miercuri colaborarea sa cu Andre Agassi, este de mai multe luni umbra celui care a fost, iar la începutul anului viitor riscă să nu mai fie în primele zece locuri ATP.



Câştigător a 12 titluri de Mare Şlem, Djokovic a abandonat pe 12 iulie în sferturi de finală la Wimbledon, după ceva mai mult de un set în faţa cehului Tomas Berdych. "Cotul mă jenează de un an şi jumătate. Este păcat că am fost nevoit să închei Wimbledonul în acest mod. Am început să simt durerile la începutul turneului. Acestea au continuat să crească iar astăzi a fost cel mai rău", a explicat atunci Djokovic.



"Pe 1 ianuarie 2018, voi fi complet pregătit să încep un nou sezon", a asigurat miercuri sârbul. "Andre Agassi a acceptat să fie alături de mine în această perioadă (de convalescenţă) şi începând din sezonul viitor. Sunt nerăbdător să revin pe teren împreună cu el, să lucrez în detaliu în ce priveşte jocul meu şi să văd cum pot să progresez şi să revin mai puternic anul viitor", a spus el.



"După ce am realizat atâtea în cariera mea, îmi va fi greu să nu doresc să câştig turnee. Mă credeţi sau nu, acum aştept cu nerăbdare să joc contra unor capi de serie în turul 3 sau 4 al turneelor majore, fiindcă de data aceasta nu va fi presiune", a spus fostul lider mondial.



Sârbul va fi inspirat de felul în care Roger Federer şi Rafael Nadal au revenit în acest an, după ce anul trecut au avut perioade de pauză din cauza accidentărilor: "Îi felicit pe amândoi pentru ce au realizat în acest an şi în cariera lor".



"Partea bună este că acum voi avea timp să mă vindec şi să-mi întăresc corpul şi forţa şi să mă concentrez asupra unor elemente ale jocului meu de care n-am avut niciodată timp să mă ocup. Vreau să joc tenis profesionist încă mulţi ani de acum înainte", a declarat Djokovic.

AGERPRES