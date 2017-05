Tenis: Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunţat premii de 31,6 milioane de lire sterline la ediţia din acest an

Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon, care va avea loc între 3 şi 16 iulie, au anunţat premii de 31,6 milioane de lire sterline pentru ediţia din acest an, în creştere cu 12,5% faţă de cele 28,1 milioane de lire sterline de anul trecut, informează Reuters.

Câştigătorii probelor de simplu vor intra în posesia a câte 2,2 milioane de lire sterline, cu 200.000 de lire sterline mai mult decât în 2016.

În materie de procente, cel mai mult vor beneficia învinşii din primul tur, care vor obţine câştiguri cu aproape 17% mai mari ca anul trecut. Cecurile obţinute de câştigătorii probelor de simplu s-au dublat faţă de ediţia din 2011.

Organizatorii au explicat că "efectul Brexit" nu a jucat un rol important în legătură cu această creştere a premiilor.

Lira sterlină s-a depreciat cu 14% faţă de dolar după ce Marea Britanie a decis la referendumul din iunie anul trecut să părăsească Uniunea Europeană.

US Open nu a anunţat încă premiile pentru 2017, în timp ce organizatorii de la Roland Garros au anunţat suma de 36 de milioane de euro, cu 12% mai mult decât anul trecut. Câştigătorii probelor de simplu de la Roland Garros vor primi câte 2,1 milioane de euro.

În altă ordine de idei, organizatorii de la Wimbledon au menţionat că instalarea acoperişului pe Terenul numărul 1 decurge conform graficului, urmând să fie gata pentru ediţia din 2019.

După cum s-a anunţat, organizatorii au precizat miercuri că fostul mare tenisman român Ilie Năstase nu va fi invitat la ediţia din acest de la Wimbledon şi ar putea fi oprit la poartă dacă va încerca să intre.

Năstase, în vârstă de 70 de ani, căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, fost câştigător la Roland Garros şi US Open şi finalist la Wimbledon, este suspendat provizoriu de la toate evenimentele organizate de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), din cauza comentariilor presupus rasiste şi sexiste pe care le-a făcut la meciul cu Marea Britanie de luna trecută.

