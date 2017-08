Tragere infernala pentru Simona Halep la US Open. Românca o va întâlni în primul tur pe Maria Sharapova

Simona Halep (2 WTA) și-a aflat în această după-amiază adversara din primul tur al turneului de la US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Românca, favorită doi la Flushing Meadows, se va duela cu nimeni alta decât rusoaica Maria Sharapova (147 WTA), beneficiara unui wild-card.

Rusoaica o conduce pe Halep cu 6-0 în raportul meciurilor directe, românca reușind să îi ia Sharapovei doar trei seturi.

Halep, numărul doi mondial şi a doua favorită a turneului, are drept cea mai bună performanţă a sa la New York o semifinală în 2015, în timp ce anul trecut s-a oprit în sferturi.



Şarapova, care a revenit în aprilie după o suspendare pentru meldonium, a cucerit titlul la US Open în 2006 şi va juca anul acesta la Flushing Meadows graţie unui wildcard.



Şarapova (30 ani, 147 WTA) a câştigat toate cele şase meciuri cu Halep: în 2012 s-a impus în turul al treilea la Indian Wells cu 6-3, 6-4, apoi a câştigat în primul tur la Beijing în acelaşi an, cu 7-5, 7-5, în 2014 a dispus cu 1-6, 6-2, 6-3 în finala de la Madrid, iar apoi o lună mai târziu se impunea cu 6-4, 6-7 (5), 6-4 în finală la Roland Garros, tot în 2014 învingând şi în sferturi la Cincinnati, cu 3-6, 6-4, 6-4. Ultimul meci a avut loc în 2015, la Turneul Campioanelor de la Singapore, rusoaica învingând cu 6-4, 6-4.



Şarapova a participat ultima oară la US Open în 2014, când s-a oprit în optimi.

Simona Halep a avut parte de o tragere infernală. Pe lângă primul tur cu Sharapova, românca ar putea da peste Konta în sferturi, eventuala adversară din semifinale putând fi chiar Muguruza, cea care a umilit-o pe Halep în finala de la Cincinnati, de duminică.