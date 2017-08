Tiger Woods reţinut pentru că a condus sub influenţa drogurilor

Jucătorul de golf Tiger Woods a fost reţinut sub acuzaţia că a condus sub influenţa drogurilor, luni dimineaţă, în Florida, scrie The Guardian. Acesta avea în organism cinci droguri diferite.

Două din cele cinci droguri numite în declaraţie referitoare la arestarea lui Tiger Woods apăreau pe lista cu substanţe interziste a PGA Tour. Woods a fost trimis, astfel, către un scurt program de reabilitare.

Declaraţia toxiologică a menţionat că în organismul lui Woods s-au găsit: hidrocodonă, forma generică a unui sedativ, hidromorfonă, un sedativ cunoscut sub numele de Dilaudid, alprazolam, un medicament folosit pentru somn, precum Xanax, zolpidem, un medicament pentru somn cunoscut sub numele de Ambien şi THC, ingredientul activ din marijuana.