A-XI-a ediţie “Zilele Educaţiei Medicale” a reunit peste 900 de participanţi

Devenit o tradiție a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, proiectul “Zilele Educaţiei Medicale” , organizat de către Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB) s-a axat, în principal, pe necesitatea oricărui student la medicină de a stăpâni tehnicile de bază și avansate în primul ajutor. În acest sens au fost puse bazele unei colaborări strânse cu Serviciul Mobil de Urgențǎ, Reanimare și Descarcerare (SMURD) și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF).

Anul acesta, în cadrul celei de-a XI-a ediții a proiectului “Zilele Educației Medicale”, peste 900 de studenți au avut la dispoziție peste 40 de workshopuri hands-on și 25 de conferințe tematice. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a 3 weekenduri consecutive: 16-18 martie, 23-25 martie, 30 martie-1 aprilie. În cadrul conferințelor , printre lectorii de marcă s-a numărat și Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă, o personalitate a neurochirurgiei mondiale – activitatea sa medicală înregistrând peste 40.000 de intervenții chirurgicale.

“Educația Medicală reprezintă motorul activităților de voluntariat în mediul universitar, influențând atât formarea de calitate a viitorilor medici, cât și direcțiile medicinei viitorului. Accesibilitatea, pluridisciplinaritatea și sustenabilitatea sunt principii de bază ce ghidează, an după an, organizarea unui eveniment gratuit, deschis către peste o mie de studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila: Zilele Educației Medicale. Prin munca susținută a peste o sută de voluntari și organizatori, mai mult de nouă sute de studenți au beneficiat de conferințe și workshop-uri moderne, lectori fiind nume mari ale lumii medicale românești. Investim în viitorul nostru și, prin noi înșine, schimbăm întreaga lume. Sperăm că, prin puntea de legătură cu comunitatea locală și internațională, se va naște, în timp, o schimbare organică în spiritul medicinist, pentru beneficiul viitoarelor generații de pacienți ” a declarat președintele SSMB, Teodor Cristian Blidaru .

În cadrul workshop-urilor s-a pus un accent deosebit pe necesitatea oricărui student la medicină de a stăpâni tehnicile de bază și avansate în primul ajutor (Basic Life Support, Advanced Life Support). Astfel, a fost dezvoltat un parteneriat cu Serviciul Mobil de Urgențǎ, Reanimare și Descarcerare (SMURD) și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF). Abordând o altă ramură a sistemului de sănătate, în parteneriat cu Societatea Studențească de Chirurgie din România (SSCR) s-au desfășurat workshopuri chirurgicale, în care studenții au avut oportunitatea de a-și testa abilitățile practice și de a se orienta spre o potențială specializare chirurgicală.

Totodată, evenimentul s-a desfășurat în Palatul Facultăţii de Medicină, dar şi în câteva spitale din Bucureşti, precum: Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național de Sănătate Publică, Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, Spitalul Monza, Institutul Național “Victor Babeș”, Spitalul Clinic Sf. Ioan, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr. Matei Balș, Spitalul Clinic de Copii Maria Sklodowska Curie, Ponderas Academic Hospital-Regina Maria, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului. În ceea ce priveşte Workshop-urile, acestea sunt evenimente în care studenţii pot practica anumite informaţii aflate de-a lungul timpul. Pot realiza singuri o ecografie abdominală sau cardiacă, pot opera aparate de spirometrie sau pot exersa diverse tehnici chirurgicale pe material biologic.

Proiectul anual “Zilele Educaţiei Medicale” a debutat în anul 2008 și, începând cu anul 2010, a fost implementat în universitățile de medicină partenere din Cluj, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș și Brașov. Conceput inițial ca o serie de conferințe de orientare postuniversitară, destinate studenților din anii terminali, “Zilele Educației Medicale” și-a dezvoltat în timp portofoliul de evenimente, facilitând studenților accesul la manifestări științifice de înaltă calitate.Astfel, în 2016, în cadrul proiectului “Zilele Educației Medicale” s-au desfășurat 55 de conferințe și workshopuri la care au participat 900 de studenți ai Facultății de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, iar anul trecut s-a înregistrat un număr record, de peste 1050 de participanți. “Zilele Educației Medicale” continuă să reprezinte unul dintre cele mai apreciate și de anvergură proiecte din SSMB şi să dezvolte, prin creşterea de la an la an, a accesibilităţii studenţilor. Familiarizarea acestora cu mediul academic dar și unirea comunității studențesti sub semnul unui interes comun, acela al evoluției profesionale, sunt obiectivele pe care “Zilele Educației Medicale” și le-a impus și pe care le-a îndeplinit cu succes până în prezent, iar ediția din acest an a continuat această tradiţie.