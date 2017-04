Beyonce oferă burse la patru universităţi din Statele Unite

În cadrul manifestărilor de un an ce însoţesc câştigarea de către Beyonce, cu albumul "Lemonade", a două premii Grammy, artista intenţionează să ofere burse femeilor care studiază artele creative, muzica, literatura şi studiile afro-americane la patru universităţi din SUA, potrivit site-ului artistei.



Bursele Formation Scholars, pentru anul universitar 2017-18, sunt menite "să încurajeze şi să susţină tinerele femei care nu se tem să gândească 'outside the box', să fie îndrăzneţe, creative, conştiente şi încrezătoare", indică site-ul amintit.



Patru burse vor fi acordate, câte una pe instituţie, pentru Berklee College of Music, Howard University, Parsons School of Design şi Spelman College.



Bursa de la Spelman, o universitate unde au studiat multe femei de culoare, din Atlanta, va fi acordată o singură dată, iar valoarea acesteia va fi de 25.000 de dolari, potrivit site-ului instituţiei. Aplicaţiile trebuie trimise în luna mai, iar câştigătoarea va fi anunţată în luna iunie.



"Lemonade", cel de-al şaselea album semnat Beyonce, a fost nominalizat la nouă premii Grammy şi a fost recompensat cu două, pentru cel mai bun album urban contemporan şi pentru cel mai bun videoclip, relatează Agerpres.