Când se strâng experții, se schimbă Guvernul

DIANA OROS

Ministerul Educației a tot încercat, fără niciun rezultat, să elimine erorile din manualele școlare, dar niciun Guvern nu a rezistat suficient de mult, încât să poată rezolva problema. „Manualele sunt realizate în anii 1999- 2000 și n-au mai fost revizuite. Ministerul n-a avut bani să le revizuiască și le-a lăsat așa. Când am fost sercretar de stat, am dat o dispoziție, să le revizuim. Am făcut un grup de lucru, în care erau reprezentate și editurile, tocami ca să convenim să revizuim manualele, pentru că multe au greșeli științifice. Dar tocmai când să o facem, s-a schimbat Guvernul. Acum se dorește schimbarea programelor mai întâi, apoi se vor schimba manualele. Costurile pe care le-am calculat atunci erau foarte mari, pentru că manualele trebuie schimbate în întregime, nu prin erate”, a explicat fostul secretar de stat din Ministerul Educației, Monica Anisie.