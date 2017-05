Competiţie de proiecte inovatoare în domeniul energiei TeCHALLENGE!, la Universitatea Politehnică din București

Karina Knapek/Intact Images

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti demarează mâine, 22 mai, competiţia de proiecte inovatoare în domeniul energiei, “TeCHALLENGE!”. Concursul se va desfăşura în perioada 22 mai – 20 octombrie 2017 , timp în care participanţilor li se oferă ocazia să-şi pună în valoare cunoştinţele tehnice, precum şi calităţile inovatoare, iar cele mai creative dintre acestea vor fi premiate.

Concursul TeCHALLENGE, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucuresti şi Honeywell (NYSE:HON), o companie din topul Fortune 100 din domeniul software –industrial, se adresează atât studenţilor înscrişi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul tuturor facultăţilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, cât şi tuturor elevilor din învățământul liceal de stat sau particular din toată ţara. Participanții se pot înscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă, numărul componenților unei echipe nefiind limitat.

“Acest eveniment face parte din seria preocupărilor Universităţii Politehnica Bucureşti în ceea ce priveşte performanţa educaţională prin care încercăm de fiecare dată să ne poziţionăm într-o ierarhie avansată şi sperăm că , până acum, am cuantificat reuşite notabile pe plan intern şi internaţional, meritorii fiind în primul rând calităţile, dar şi eforturile studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi al sponsorilor implicaţi în astfel de programe educaţionale. În plus, acest concurs reprezintă o reală provocare şi pentru liceeni, aceştia având ocazia de a-şi demonstra calităţile inovative şi, de ce nu, de a face un prim pas către învăţământul superior de calitate pe care îl oferă Universitatea noastră” a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti. La rândul său, Constanţa Nazarcu, EMEA Regional Finance Center Leader, Honeywell a precizat că “tehnologia şi innovaţia stau la baza a tot ceea ce facem, la Honeywell. Mai mult de 50% din portofoliul nostru de produse sunt destinate eficieţei energetice. TeCHALLENGE este o competiţie care ne reprezintă şi care demonstrează că invesitţia în proiecte educative la nivel global pentru susţinerea ştiinţei, tehnicii şi matematicii este o prioritate pentru noi”. Aceasta a adăugat că “suntem foarte mandri să lansăm prima ediţie a concursului TeCHALLENGE alături de partenerii noştri, Universitatea Politehnica şi Inspectoratul Scolar Bucureşti şi sperăm că aceasta competitie sa inspire cat mai multi elevi si studenti care sa-si utilizeze cunostintele tehnice si creativitatea in domeniul tehnologiei energetice”.

Domenii de afirmare

Eşti student al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi ai o idee genială de proiect în domeniul energiei? Eşti elev înscris într-o instituție de învățământ liceal la nivel național şi vrei să inovezi în domeniul educaţiei energetice? Competiţia de proiecte TeCHALLANGE îţi oferă şansa de a te afirma în următoarele domenii:

Eficiența energetică (procese industriale, facility management, case conectate, clădiri pasive energetic);

Noi surse de energii regenerabile (eolian, marină, energia valurilor, geotermale, fotovoltaică, biomasă);

Tehnologii inteligente (smart grids, big data, smart metering);

Orașe inteligente și mobilitate (teritorii pozitive energetic, mobilitate verde, orașe inteligente);

Gazele naturale în secolul XXI (power to gas, biometan, GNL, CNG).

Inscrierea participanţilor, evaluarea şi premierea proiectelor



Participanţii se pot înscrie oricând, începand cu data de 22.05.2017, pâna la data de 4.10.2017, iar propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail mailto:techallenge@upb.ro, sub forma unui document Word sau PDF.