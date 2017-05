Conferința TEDx: Actori, muzicieni, designeri sau sportivi de performanță alături de studenți

Recent, în cadrul Universității Politehnica din București, a avut loc prima ediție a evenimentului TEDxUniversitateaPolitehnicaBucurești a cărui temă principală a fost concentrată asupra conceptului de Work Smart. La eveniment au fost prezenți 8 speakeri români, din domenii vaste de activitate precum: inginerie, actorie, sport, afaceri, design, muzică, care au susținut discursuri inspiraționale unice realizate în stilul TEDx plecând de la ideea Work Smart.

„Mă bucur că astfel de evenimente, premieră pentru Universitatea Politehnica din București, se organizează în universitate. Acum, în prag de 200 de ani de la înființare, având atâtea minți luminate care ne-au trecut pragul, inițiativa unui eveniment TEDx este binevenită”, a declarat rectorul UPB, Mihnea Costoiu. La randul lor, organizatorii evenimentului au precizat ca“ideea de a lucra mai eficient a pornit de la dorința noastră de a promova în comunitatea locală o interacţiune mai eficientă, de a descoperi noi soluții și de a le pune în aplicare. Scopul acestei ediții a fost de a lărgi orizonturile spectatorilor și de a le schimba perspectiva, prin prisma experienței, motivației și plăcerii de a împărtăși ideile personale de care vor da dovadă speakerii. Ne bucurăm că un număr atât de mare de participanți a răspuns afirmativ invitației noastre, punând astfel bazele Comunității TEDxUniversitateaPolitehnicaBucurești și vă invităm cu drag și la edițiile viitoare”.

Smiley, Ana-Maria Brânză sau Mihnea Ghilduș, speakeri la eveniment

Primul speaker, Silvia Stegaru, specialist in inginerie informatică, a realizat o retrospectivă a succesului său în domeniul IT, domeniu în care femeile activează într-un număr redus și modul în care încearcă să influențeze pozitiv reușitele persoanelor din jurul său. Actorul Victor Țăpeanu, cel de-al doilea speaker, a introdus conceptul de a lucra eficient fără ca omul să se canalizeze doar pe conceptul de muncă, propunând realizarea unei introspecții care să aloce timp și persoanei, nu doar activității întreprinse de aceasta. Ana-Maria Brânză, campioană olimpică la scrimă, a prezentat evoluția personală în lumea sportului, presărat de dorință, voință, abilități, antrenament, eșec, parcurs finalizat prin succes și dorința de a-i învăța și pe alții cum să-l obțină. Designerul de produs Mihnea Ghilduș a evidențiat etapele prin care o idee plauzibilă ajunge de la stadiul de concept la cel de produs. Co-Fondatorul Innovation Labs, Răzvan Rughiniș, speakerul cu numărul 5, a prezentat o analiză a modului de organizare a timpului implementat în toate momentele activității cotidiene. Andrei Tiberiu Maria (cunoscut sub numele de scenă Smiley), al șaselea speaker, a adus în discuție faptul că în era tehnologiilor aflate în continuă evoluție, o provocare constantă rămâne aceea de a nu uita că oamenii sunt totuși oameni. Lector universitar și antreprenor, Elena Ovreiu a oferit o perspectivă realistă în ceea ce privește orice parcurs finalizat prin succes acaparat de sfera tehnologică tipică, în acest moment, a lumii globalizate în care trăim. Si speakerul, co-fondator Traderion și președinte al Young Leaders Club, Florin Grosu a împărtășit în cadrul discursului său un secret ce poate asigura drumul către succes: munca susținută de o educație solidă, de abilitatea de a ne autodelega misiuni personale și de asocierea acestora cu perspectiva asemănătoare unui joc. Eveniment s-a bucurat de prezența a doi interpreți care au transpus excelent conceptul în teatru și muzică. Compania de Teatru Cuibul Artiștilor Junior a prezentat un manifest artistic împotriva normelor care limitează societatea în care trăim, intitulată sugestiv “Manifestul unei generații”.Violoncelistul și compozitorul Adrian Naidin a încheiat evenimentul într-o notă energică, realizând o retrospectivă a pieselor atât clasice, cât și moderne din repertoriul său.

Evenimentul a fost organizat de un grup de tineri din cadrul organizației Liga Studenților Electroniști, cu sprijinul Universității Politehnica din București.