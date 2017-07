Festivitatea de absolvire a promoţiei de ingineri 2017- „ Acad. Gheorghe Buzdugan”

Sâmbătă, 8 iulie, ora 10, peste 3.000 de absolvenţi ai Universităţii Politehnica Bucureşti vor fi premianţii promoţiei de ingineri 2017- „ Acad. Gheorghe Buzdugan” şi, împreună cu cadrele didactice şi invitaţii de marcă ai prestigioasei instituţii de învăţământ superior , vor intona celebrul imn Gaudeamus în incinta Complexului Expoziţional ROMEXPO- Pavilion Central din București.

Festivitatea ce va fi prezidată de către Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Mihnea Costoiu şi Preşedintele Senatului UPB, prof. dr. Ecaterina Andronescu, va cuprinde prezentarea personalității Acad. Gheorghe Buzdugan, depunerea jurământului de credință față de țară și profesie, premierea șefilor de promoție și înmânarea diplomelor de inginer.

Printre invitaţii de onoare ai Universităţii se numără în primul rând părinţii, rudele şi prietenii absolvenţilor, ambasadori, oameni de cultură, de afaceri şi din alte domenii importante de activitate. De asemenea, la eveniment vor fi prezenţi preşedintele Academiei Române, Acad. Valentin Vlad, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof.dr. Adrian Badea sau Ambasador Sorin DUCARU - Secretar General Adjunct NATO pentru Emerging Security Challenges.

”În urma acestor patru ani de Politehnică, cu bune și cu rele, pot spune că au fost cei mai importanți ani. Tot ce am învățat, tot ce am aplicat și toate activitățile extracuriculare, m-au definit pe mine ca om și mi-au pregătit un viitor promițător de care sunt sigur. Pot spune, ca absolvent al acestei Universități, că o „constantă” importantă ce nu trebuie trecută cu vederea o reprezintă prieteniile și relațiile legate pe parcusul anilor. În acești ani am remarcat o mulțime de moduri de a gândi, am aflat despre o mulțime de oportunități, am strâns o mulțime de prietenii, iar cu aceste „mulțimi” îmi inchei ciclul de licență mândru de tot ce am realizat și privesc zâmbind spre viitor” a declarat liderul studenților Mario OPREA.

Academicianul Gheorghe Buzdugan a fost - preşedinte de onoare al Academiei de Ştiinte Tehnice din România, Şeful catedrei de Rezistenţa materialelor a Universităţii Politehnica din Bucureşti între anii 1952 – 1987, mentor şi model spiritual pentru multe generaţii de studenţi, personalitate de excepţie a lumii academice din România.

În acest context, de o deosebită însemnătate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti vă invită la festivitatea de absolvire a promoției de ingineri 2017 „Acad. Gheorghe Buzdugan”

.

Evenimentul se va desfășura la Complexul Expoziţional ROMEXPO- Pavilion Central din București, sâmbătă, 8 iulie 2017, ora 10:00.