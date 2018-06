Guvernul a aprobat o OUG privind Editura Didactică şi Pedagogică

Karina Knapek/Intact Images

Guvernul a aprobat joi o ordonanţă de urgenţă referitoare la Editura Didactică şi Pedagogică, astfel încât activitatea acesteia să poată continua în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, pentru ca elevii din învăţământul preuniversitar de stat să primească manualele şcolare la timp, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.



''Având în vedere decizia Curţii Constituţionale nr. 249 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial în data de 31 mai 2018, cu privire la înfiinţarea Editurii Didactice şi Pedagogice - SA, se impun mai multe măsuri legislative pentru punerea în aplicare a acestei decizii, astfel încât activitatea editurii să poată continua, iar elevii să poată beneficia la începutul anului şcolar de manuale. Astfel, în şedinţa de Guvern de astăzi, 28 iunie, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale", arată MEN într-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit MEN, urgenţa adoptării acestei OUG este dată de faptul că, pe 31 mai, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia nr. 249 a Curţii Constituţionale, care a constatat că dispoziţiile legii pentru aprobarea OUG nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - SA sunt neconstituţionale, "întrucât dau expresie unei operaţiuni juridice cu caracter individual", drept pentru care nu puteau forma obiectul unui act de reglementare primară, ci a unui act de reglementare secundară, mai precis o hotărâre de Guvern.



"Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalităţii de reorganizare a regiilor autonome în societăţi pe acţiuni, va permite emiterea unei HG privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Editurii Didactice şi Pedagogice - SA. Astfel, EDP, cu care MEN a semnat un contract de editare, traducere şi tipărire de manuale şcolare, va putea să îşi desfăşoare, în continuare, activitatea în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, pentru ca elevii din învăţământul preuniversitar de stat să primească manualele şcolare la timp, la începutul anului şcolar, fiind asigurate astfel condiţiile optime pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate. Menţionăm faptul că MEN a semnat contractul-cadru cu EDP pe 5 aprilie, anterior publicării deciziei CCR. Tot anterior publicării deciziei CCR, în baza acestui contract, a fost semnat contractul subsecvent ce are ca obiect editarea, traducerea şi tipărirea de manuale pentru următorul an şcolar (aproximativ 70% din necesar pentru clasele I - VI, respectiv 65 de titluri şi 40 de traduceri pentru minorităţi, însumând 2.627.855 exemplare)", se precizează în comunicatul MEN.



Potrivit reprezentanţilor ministerului, până în prezent, Editura Didactică şi Pedagogică a trimis în teritoriu 148.277 manuale de Geografie pentru clasa a VI-a, urmând ca săptămâna viitoare să fie transmise alte 148.277 manuale de Istorie pentru clasa a VI-a.



De asemenea, se vor trimite şi manualele de Religie pentru cultul romano-catolic: 2.171 exemplare în limba română şi 4.601 - în limba maghiară.



"În zilele următoare, pe site-ul manuale.edu.ro, vor fi publicate, pentru a fi alese de profesori, cele două variante în care se vor tipări fiecare dintre manualele pentru Limba şi literatura română (clasa a VI-a), Religie - cultul ortodox (clasa a VI-a), Biologie (clasa a VI-a), Matematică (clasa a VI-a), Fizică (clasa a VI-a), precum şi cele trei variante în care vor fi tipărite manualele pentru Informatică şi TIC (clasa a VI-a). Totodată, până la jumătatea lunii iulie, vor fi finalizate operaţiunile de editare pentru toate manualele clasei a VI-a şi se va continua cu manualele claselor I - V", susţin reprezentanţii MEN.



De asemenea, MEN precizează că anul trecut s-a tipărit aproximativ acelaşi număr de exemplare, "dar numai 25 de titluri la un preţ/exemplar uşor mai mare şi fără traduceri''.



"În plus, în acest an, EDP a cumpărat editarea şi drepturile de autor pentru patru ani, iar în următorii ani urmează ca MEN să plătească doar tipărirea, ceea ce înseamnă că pentru aproximativ 42% din tiraj se va plăti, în următorii trei ani, mai puţin de jumătate din preţul actual", mai afirmă MEN. AGERPRES