Mănușa mecatronică pentru bolnavii de paralizie, marele premiu la EUROINVENT 2017

Cel mai mare salon de invenții din Europa de Sud-Est, EUROINVENT, și-a desemnat câștigătorii după două zile de expoziții și conferinț la care au participat peste 400 de invenții și proiecte din mai mult de 20 de țări din toate colțurile lumii. Marele premiu, în valoare de 10.000 lei, oferit de Fundația Dan Voiculescu prin intermediul Senatului Științific, a fost câștigat de o echipă de cercetători de la Facultatea de Inginerie Electrică din Iași care a participat în competiție cu mănușa mecatronică, un dispozitiv destinat strict celor care au suferit un accident vascular cerebral în urma căruia au rămas paralizaţi. Mănuşa mecatronică vine în ajutorul lor și îi ajută să-şi mişte mâna paralizată. Dispozitivul este conectat la un calculator, iar cu ajutorul unor electrozi care se ataşează pe muşchi, reuşeşte să producă mişcarea, și astfel, pacientul se recuperează mult mai repede. Echipa condusă de profesorul Marian Poboroniuc de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași a lucrat ani de zile la acest proiect revoluționar.

“În anul 2012 am avut idea acestui sistem și am cîștigat în calitate de responsabil de proiect TUIASI un grant national. În acest moment am coagulat o echipa entuziasta (Asist. ing. Danut Irimia, ing. Sergiu Hortopanu, Conf.dr.ing. Georgel Paicu, S.l.dr.ing. Daniel Sticea, colegii de la Neurologie: Prof. Cristian D. Popescu, As.dr.Bogdan Ignat, dr. Valer Grigoraș, dr. Orest Bolbocean) pentru a pune in practică idea. Am coordonat toți pașii (modelare matematică, realizare practică, testare în laborator, testare clinică) și putem considera că produsul inovativ care a luat marele premiu la Euroinvent 2017 a fost rezultatul unei munci de cercetare de aproape 5 ani”, ne-a declarant profesorul.

Mănușa mecatronică a fost testată deja pe 12 pacienţi internaţi la Clinica de Neurologie a Spitalului de Recuperare din Iaşi. Inventatorii își doresc ca descoperirea lor să ajute cât mai mulți pacienți. “Ne dorim un partener privat care să realizeze acest sistem în serie, eventual prin accesarea unor fonduri pe un proiect de transfer tehnologic, iar costurile unui sistem le estimăm la 4000-5000 de euro. Realizarea în serie și dotarea unor spitale de recuperare cu acest sistem ar avea un impact deosebit în recuperea mișcărilor mâinii pacienților cu AVC atât în România, cât și în Europa.

Premiul de excelență în valoare de 10.000 de lei oferit de Fundația Dan Voiculescu a fost o surpriză, mai spune profesorul Marian Poboroniuc. “Ne bucurăm, și ne potențează pentru realizări viitoare.”

EUROINVENT promovează creativitatea româneasca în context european, precum și pe cea europeană în plan international, prin expunerea contribuțiilor școlilor academice, a institutelor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali.

Pentru al doilea an consecutiv, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin Senatul Științific, este partener al EUROINVENT. Fundația promovează și susține personalități remarcabile ale științei și cercetării românești, oferindu-le atât spațiu expozițional, cât și susținere pentru proiectele lor.