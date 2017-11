Mediciniştii dau examene şi protestează în aceeaşi zi

Cu toate că deficitul de personal din sistemul de sănătate creşte de la an la an, mulţi dintre absolvenţii de medicină vor rămâne pe dinafara şi în acest an, în urma examenului de intrare în rezidenţiat. Ministerul Sănătăţii a aprobat mai puţin de 4.000 de locuri şi posturi, în toată ţara, pentru cei peste 6.800 de absolvenţi ai facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Tot ieri, rezidenţii au ieşit în stradă.

La fel ca în anii trecuţi, concursul s-a desfăşurat în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, iar cei peste 6.800 de absolvenţi ai facultăţilor de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie au concurat pe un număr de 3.565 locuri şi posturi aprobate de Ministerul Sănătăţii pentru Medicină, 258 locuri pentru Medicină dentară şi 136 locuri şi posturi pentru Farmacie. Ministerul Sănătăţii spune că, în acest an, numărul locurilor din domeniul Medicină a fost suplimentat cu 95, acesta fiind stabilit în funcţie de cifra de şcolarizare, de capacitatea de pregătire a centrelor universitare şi de solicitările unităţilor sanitare.

Cei mai mulţi absolvenţi au candidat pentru posturile de rezidenţi în Medicină - 5.054 ( concurenţa fiind de 1,4 candidaţi pe loc), alţi 1.277 în domeniul medicinei dentare (4,9 candidaţi pe loc) şi 487 în domeniul farmaceutic (3,6 candidaţi pe loc). Concursul a început la ora 10.00, iar concurenţii au avut patru ore la dispoziţie pentru a răspunde la 200 de teste-grilă. Pentru a depune contestaţii –legat de întrebările din grile sau de organizarea concursului, candidaţii au la dispoziţie doar 24 de ore. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora, iar cel mai probabil duminica următoare se va face repartiţia pe post.

Înainte de examen, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a ţinut să le ureze succes „mai tinerilor colegi”, şi să îi asigure că „începând de anul viitor, medicii rezidenți vor beneficia de creșteri salariale semnificative, între 151% și 287% în funcție de specialitate și anul de pregătire” şi că „toți rezidenții vor încasa bursele de rezidențiat”. intrarea în vigoare a creșterilor salariale.”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr. Florian BODOG.

Promisiunile ministrului nu i-au impresionat, însă, pe medicinişti, care, după încheierea examenului, au ieşit în stradă.

Medicii rezidenți au protestat în fața Ministerului Sănătății, ieri după-amiază, nemulțumiți de legea salarizării și de condițiile de lucru din spitale. Tinerii medici se tem că le vor scădea salariile.

60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări, pentru fiecare domeniu, reprezintă punctajul minim de promovare a rezidenţiatului