MEN a aprobat manualele pentru cinci discipline din clasa a 5 a

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a aprobat miercuri, printr-un ordin, manualele şcolare de clasa a V-a pentru disciplinele Istorie, Educaţie tehnologică, Informatică, Limba engleză (limbă modernă 2) şi Limba engleză (limbă modernă 1) - studiu intensiv.



Potrivit unui comunicat al MEN, decizia vine în urma rezoluţiilor formulate de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) pe marginea contestaţiilor depuse de editurile participante la licitaţia organizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) în cursul acestui an.



"Manualele şcolare pentru cele 5 discipline menţionate mai sus se adaugă celor aprobate la începutul lunii august pentru 7 discipline din loturile care nu au făcut obiectul contestaţiilor", precizează sursa citată.



Totodată, editurile vor depune joi la CNEE manualele aprobate miercuri, alături de versiunile digitale corespunzătoare.



"Ulterior, acestea vor fi încărcate pe platforma manuale.edu.ro, iar în perioada 11 - 15 septembrie cadrele didactice care predau la clasa a V-a îşi vor exprima opţiunile în raport cu oferta existentă. În funcţie de aceste opţiuni, Ministerul Educaţiei Naţionale va semna contractele cu editurile furnizoare. Calendarul de distribuţie prevede livrarea tirajelor către şcoli la începutul lunii", menţionează MEN.