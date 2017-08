MEN: Ministrul Educației, Liviu Pop, nu exclude riscul unor întârzieri la manualele de clasa a V-a

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat joi că există riscul unor întârzieri la manualele de clasa a V-a pentru că unele licitaţii au fost contestate, fiind aprobate manuale doar pentru 7 din 25 de discipline.



"Asta ne dorim, să fie toate manualele în 11 septembrie. Nu depinde totul de Ministerul Educaţiei, fiind o procedură de licitaţie începută acum câteva luni. Orice intervenţie în procedura de licitaţie înseamnă ilegalitate. Nu o să facem ilegalitate", a afirmat Liviu Pop la Ministerul Educaţiei.



Întrebat de jurnalişti de faptul că nu sunt gata licitaţiile pentru manualele de matematică şi limba română, Liviu Pop a spus: "Sunt 25 de discipline la care s-au depus oferte. La acele discipline la care nu a făcut nimeni contestaţie s-au semnat deja contractele conform legii, 7 dintre aceste discipline nu au avut contestaţii, la celelalte 18 s-au făcut contestaţii".



El a precizat că aceste contestaţii vor fi rezolvate pe 7 august, respectiv 10 august şi după aceea poate discuta pe această temă.



"Consiliul naţional de evaluare şi examinare organizează licitaţiile, instituţie subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, nu face ministrul Educaţiei licitaţia, nu se ocupă de ea. Până în data de 7, respectiv 10 august eu nu pot să intervin cu absolut nimic să cer informaţii la ceea ce se întâmplă acolo. În paralel, trebuie să pregătim un cadru normativ - orice se poate - să asigurăm manualele la 11 septembrie", a adăugat Pop.



Ministrul a explicat că pentru cele 7 discipline la care s-a finalizat licitaţia, manualele vor fi distribuite la unităţile şcolare în termen de 5 zile de la semnarea contractului.



"Până în 7 august, 10 august va fi alte seturi de manuale, în momentul în care Consiliul naţional de evaluare şi examinare finalizează licitaţia, transmite informaţia către inspectoratele şcolare, aşa scrie legea. Era ideal să nu fie nicio contestaţie şi toate 25 de discipline să plece către unităţile şcolare", a mai spus Liviu Pop.



Întrebat dacă există riscul ca nu toate manualele să fie pe bănci la începutul anului şcolar, ministrul Pop a menţionat: "Există riscul, pentru că anul trecut, în octombrie, trebuiau finalizate programele şcolare pentru clasa a V-a dacă aveam un Guvern responsabil".



Potrivit ministrului Pop, aceste programe şcolare au fost finalizate abia în luna martie a acestui an. "Le-am terminat numai după ce am venit, în martie anul acesta. De ce s-a amânat de către fostul Guvern programa şcolară de clasa a V-a cu 6 luni, nu trebuie să mă întrebaţi pe mine. Noi ne zbatem să recuperăm timpul pierdut", a mai declarat ministrul Educaţiei.



El a afirmat că va căuta soluţii alternative pentru a nu avea întârzieri, cum ar fi modificarea legislativă.



"Eu îmi doresc ca în 11 septembrie să nu am întârzieri şi de aceea caut soluţii alternative celor vechi în conformitate cu legea: modificarea legislativă şi crearea cadrului legislativ pentru a avea manualele în 11 septembrie", a mai spus Pop.



Întrebat dacă îşi dă demisia în cazul în care manualele nu vor fi gata la timp, Pop a răspuns: "Nu stau eu în scaunul de ministru al Educaţiei, eu implementez un program de guvernare şi voi face tot ce pot ca să duc programul de guvernare la îndeplinire, chiar cu întârzierile acestea nepermis de mari faţă de elevi. Dacă depinde manualul şcolar de Ministerul Educaţiei, da. Dacă e vina Ministerului Educaţiei, da, îmi voi da demisia, dar dacă e vina unor edituri care intenţionat blochează acest lucru... mă opresc aici. După 10 august o să vă spun mai multe".