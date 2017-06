Noua ecologie asumată de universităţi - pe agenda Forumului Internaţional al Preşedintelor de Universităţi

Noua ecologie asumată de universităţi în condiţiile în care acestea trebuie să reprezinte vârful de lance al evoluţiei fiecărei societăţi în particular şi al evoluţiei globale în general a constituit o temă principală a mesei rotunde care a avut loc vineri, în cea de a doua zi a Forumului internaţional al femeilor din structurile de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior.



Forumul Internaţional al Preşedintelor de Universităţi, cu tema "Reforma universitară şi inovaţia în noua ecologie a mediului academic", se desfăşoară în perioada 1 - 5 iunie, la Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Capitală, evenimentul având ca scop promovarea ideilor inovatoare ce urmăresc dezvoltarea învăţământului superior.



"Astăzi ne-am aflat în cea de a doua zi a forumului nostru, care reuneşte doamne preşedinţi şi rectori de universităţi din zeci de ţări şi care reprezintă tot atâtea culturi naţionale şi tot atâtea curente de gândire ce reflectă practic stadiul la care s-a ajuns la nivel global din punct de vedere spiritual, din punct de vedere intelectual. (...) Sigur că se pot desprinde mai multe concluzii - că s-a pus accentul pe contribuţia şi implicarea doamnelor profesor, rector, preşedinte de universităţi în ceea ce înseamnă asumarea rolului social al fiecărei universităţi în parte şi a asociaţiilor de universităţi împreună, pentru că nu este doar o abordare secvenţială, regională, forumul îşi propune şi credem că până acum a reuşit să determine o abordare globală în ceea ce înseamnă implicarea universităţilor în această schimbare şi în această evoluţie deosebit de rapidă a societăţii din ultima perioadă", a subliniat preşedintele Senatului Universităţii "Dimitrie Cantemir" din Capitală, Corina Dumitrescu.



Potrivit acesteia, există o tradiţie a Universităţii "Dimitrie Cantemir" în a organiza reuniuni internaţionale în domeniul istoriei, filosofiei, economiei, a ştiinţelor juridice, limbilor şi literaturii străine şi nu numai.



"De data aceasta însă pare că am realizat un summum de personalităţi prezente. Am reuşit să ne reunim aducând fiecare experienţa, plus valoarea de idei pe care le-am dobândit într-o carieră la nivel mult mai înalt decât am realizat până acum, pentru că aceste personalităţi remarcabile ale vieţii universitare la nivel mondial ne-au împărtăşit din ceea ce au acumulat la nivelul fiecărei universităţi în parte. Deci nu am avut doar profesori care să nu fie şi membri ai leadershipului acelor universităţi. (...) Aici am avut leadership-ul universitarilor, care au reuşit să ne transmită deja şi vor continua să ne transmită tot ceea ce au acumulat la nivel general universităţile pe care le conduc", a subliniat Corina Dumitrescu.



Prezenţa femeii în cultura naţională şi implicarea majoră în structurile de conducere rămâne o prioritate, a adăugat ea. "Până la urmă, trebuie să domine criteriul obiectiv al valorii fiecărui om în parte. Desigur că în această preocupare regională, europeană, mondială a promovării femeii, a reinventării ei ca lider în diverse domenii, leadership-ul universitar se afirmă şi este un leadership feminin de vârf, de elită, pentru că există în mod corect şi obiectiv o diferenţiere a domeniilor în care poţi să accezi ca lider. Iar în momentul în care reuşeşti să devii un lider universitar sigur că ai atins o perioadă deosebită", a adăugat aceasta.



Dimensiunea relaţiilor româno-chineze în domeniul universitar capătă o nouă dimensiune, o dovadă concretă fiind prezenţa la Bucureşti a unei delegaţii din China, care a co-prezidat evenimentul de la Universitatea "Dimitrie Cantemir".



"Vom încheia în aceste zile noi parteneriate, astfel încât vom consolida relaţia culturală şi universitară dintre Universitatea noastră şi universităţile din China. Trebuie să menţionez că la acest sub-forum al forumului mondial al doamnelor preşedinte de universităţi sunt prezente delegaţii din numeroase alte ţări cu care vom semna parteneriate - şi mă refer la Statele Unite, Coreea, Rusia şi nu numai", a detaliat reprezentantul Universităţii "Dimitrie Cantemir".



"Misiunea promovării egalităţii dintre femei şi bărbaţi trebuie să continue şi noi acţiuni trebuie întreprinse în acest sens. Sunt impresionată de calitatea acestei conferinţe şi a participanţilor, de ospitalitatea organizatorilor, dar şi de faptul că am avut oportunitatea de a dezbate teme de actualitate în plan european. Universitatea "Dimitrie Cantemir" este o universitate reputată pentru calitatea studenţilor, care învaţă în limbile franceză şi engleză, şi suntem antrenaţi acum în mari proiecte europene care vizează mobilitatea studenţilor, în cadrul acestora ei având posibilitatea de a studia la Sorbona", a subliniat, la rândul său, Efstratia Oktapoda, profesor la Universitatea Sorbona din Paris.



Prof. Marja-Liisa Tenhunen, reprezentant al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Finlanda, care se află pentru prima dată în ţara noastră, s-a arătat impresionată de nivelul educaţiei pe care o primesc studenţii români. "Cel mai probabil, aveţi probleme similare cu celelalte ţări din UE, ca şi în Finlanda, studenţii vor să descopere mai multe, să fie pe un nivel mai avansat. (...) Politicile guvernamentale trebuie să investească în educaţie", a spus aceasta.



Forumul de la Bucureşti, care se va desfăşura până pe 5 iunie, este deja un succes, consideră prof. Chen Naifang, reprezentant al Universităţii din Beijing, care a prezidat reuniunea. "Pe de altă parte, aş spune că delegaţiile care reprezintă universităţi diferite au vorbit aceeaşi 'limbă'. Nu este prima mea vizită aici. Prima oară am fost în 2012 şi plec cu o impresie foarte bună. Vom dezvolta şi mai mult colaborarea dintre universităţile noastre, (...) schimbul de studenţi", a subliniat oficialul chinez.

