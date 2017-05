Pavel Năstase: Am cerut inspectoratelor şcolare să verifice din nou unităţile de învăţământ din ţară

Ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, a anunţat, vineri, că a solicitat inspectoratelor şcolare să verifice din nou unităţile de învăţământ din ţară.



"Într-o şcoală, ieri a căzut un tavan şi ne aşteptăm ca mâine să cadă şcoala cu totul. Aceasta este starea, trebuie să o recunoaştem. (...) Am dat acum o notă către toate inspectoratele şcolare în care le-am cerut ca, în zilele următoare, în weekend şi în zilele următoare, până la începutul săptămânii viitoare, să inspecteze din nou toate unităţile şcolare din România, să încercăm să prevenim, în măsura posibilităţilor pe care le avem, asemenea evenimente", a spus Pavel Năstase, la o conferinţă naţională în domeniul Educaţiei.



El a amintit că şcolile din învăţământul preuniversitar sunt administrate şi finanţate din bugetele locale şi a opinat că nu este suficientă o singură verificare a imobilelor la început de an şcolar.



"Există un ordin al ministrului Educaţiei Naţionale din 2016 potrivit căruia la nivelul fiecărei unităţi şcolare se creează o comisie care, înainte de începerea şcolii, să verifice aceste spaţii de învăţământ şi condiţiile în care activităţile didactice să se desfăşoare în siguranţă. (...) Sigur că nu este suficientă o verificare numai la începutul anului. Este foarte greu să prevezi ceea ce s-a întâmplat aici (la Şcoala Gimnazială nr. 141 - n.r.). Doamne fereşte, dacă vine un cutremur, iarăşi este o mare problemă. (...) Se vor verifica toate spaţiile de învăţământ din toate unităţile şcolare şi săptămâna viitoare trebuie să ne spună dacă sunt probleme, de fapt întâi trebuie să discute cu autorităţile locale care sunt responsabile de aceste remedieri şi în cazuri extreme să şi reloce activităţile respective, dacă este cazul", a declarat Pavel Năstase.



El a subliniat gravitatea situaţiei de la Şcoala Gimnazială nr. 141. "Situaţia este foarte gravă, (...) nu numai elevi, dar şi profesori puteau să fie în spaţiul respectiv. Din păcate, este o şcoală foarte veche, care acum are un proiect de reabilitare pe Programul Naţional de Dezvoltare Regională II, dar Primăria Sectorului 5 a intervenit deja şi a alocat din fondurile Primăriei banii necesari ca să se rezolve cât mai repede, iar elevii au fost deja mutaţi la altă şcoală. (...) Acel spaţiu era folosit după orele de program, era în ceea ce numim programul after school, din câte am înţeles, deci, probabil, tocmai plecând de la ideea că această unitate urmează să intre în procesul de renovare, de reabilitare, nu s-au programat activităţi didactice curente, dar întâmplarea rămâne întâmplare şi noi trebuie să tragem învăţămintele care se cuvin", a adăugat ministrul Educaţiei. AGERPRES