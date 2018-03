PoliFest 2018 aduce la Universitatea Politehnica Bucuresti peste 15.000 de participanti

Punţi durabile între Şcoală, Universitate şi Angajator. Mii de participanţi, elevi, studenţi, părinţi, oameni de afaceri şi o multitudine de oportunităţi socio-profesionale. Peste 50 de companii atrase de inteligenţa şi capacitatea de inovare a viitorilor ingineri ai României. Ofertă extinsă şi atractivă de locuri de muncă, dar și disponibilitate pentru internship-uri. Într-un cuvânt - PoliFest, un brand de referinţă al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Ajuns la cea de a şaptea ediţie, cel mai mare eveniment de acest gen din mediul universitar românesc, PoliFest îşi va deschide oficial porţile pe 29 martie, începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul „Radu Voinea”-clădirea rectoratului şi își propune să continue o frumoasă tradiție a colaborării dintre Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și mediul socio-economic din România, prin angajatorii săi de top. Pe parcursul celor 3 zile (29-31 martie 2018) vor avea loc conferinţe ştiinţifice, workshop-uri, expoziţii de echipamente și noi tehnologii, prezentări de ofertei educaţionale a facultăților, dar şi de oportunități de angajare, precum şi alte manifestări conexe.„ Dincolo de tradiția de care se bucură, ediția din acest an a POLIFEST adună multe dintre marile companii partenere ale Universității Politehnica din București. Am încercat să strângem laolaltă toate punctele de interes pentru studenți și elevi - de la oferta facultăților noastre la ofertele de locuri de muncă ale marilor companii, de la centre culturale la companii dornice să își prezinte ultimele inovații tehnologice. Sperăm ca ediția din acest an să depășească pragul celor 15 000 de participanți care ne-au vizitat de-a lungul ediției precedente. Mai mult, ediția din acest an este una cu totul specială - ea marchează două secole de la înființarea universității noastre - două secole de tradiție și inovație autohtonă. Tocmai de aceea, PoliFest 2018 va reflecta procesul complex de formare al unui inginer - pornind de la admiterea în universitate, parcurgând studiile de licenţă, master şi doctorat, până la integrarea acestuia într-un mediu profesional adecvat pe piața muncii” a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Partenerii PoliFest , peste 50 de companii de top din industrie și servicii

La eveniment vor participa atât reprezentanți ai mediului de afaceri (media ultimilor ani fiind de 50 de companii și antreprenori) dornici să îşi prezinte cele mai importante rezultate şi inovaţii din domeniu, împreună cu vaste oferte de angajare sau internship-uri precum şi reprezentanţi ai facultăţilor din universitate, cu scopul de a prezenta și de a oferi informații concrete legate de oferta educațională a UPB. O mare parte dintre companiile participante îşi vor prezenta activitatea, dar şi oferta de angajare, fie la standurile special amenajate, fie în cadrul conferinţelor proprii unde îşi vor promova inovațiile din domeniu. Standurile pentru companii vor fi amplasate în Clădirea Rectoratului, alături de standurile de prezentare a facultăţilor. „Am convingerea că POLIFEST 2018 va extinde aria colaborării dintre UPB și companiile de top din România prezente, prin captarea atenţiei generaţiilor viitoare de ingineri și prin prisma ofertării acestora. Pe de altă parte, universitatea noastră va avea oportunitatea să atragă noi generaţii de studenţi cărora le garantăm o pregătire profesională de elită”, a adăugat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. În cadrul evenimentului sunt disponibile, pe întreaga perioadă de desfășurare, mai multe acțiuni dedicate elevilor de liceu - Ziua porților deschise sau Student pentru o zi - ceea ce presupune vizite în campusul universitar, în cadrul laboratoarelor şi a sălilor de curs sau participarea la cursuri alături de studenţii facultăților din UPB.