Program educațional pentru copiii defavorizați la Muzeul Național Cotroceni

Un program educaţional dedicat copiilor cu vârste între 11 şi 14 ani aflaţi în situaţii de risc, din comunitatea dezavantajată din Ferentari, va avea loc în perioada 16 - 24 august la Muzeul Naţional Cotroceni.



Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Culturale pentru Educaţie prin Artă, transmis luni AGERPRES, intitulat "La Cotroceni", programul este desfăşurat în parteneriat cu Muzeul Naţional Cotroceni şi Policy Center for Roma and Minorities, fiind cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.



"Programul 'La Cotroceni' a fost conceput pornind de la ideea de a transmite copiilor evenimente istorice şi de a le face cunoscute spaţii emblematice pentru istoria României într-un mod inedit, diferit de metoda clasică şcolară, dar completând-o şi îmbogăţind-o pe aceasta. Iniţiatorii proiectului vor oferi unui grup de copii o întoarcere în timp, în perioada 1914 - 1918, la Palatul Cotroceni, în mijlocul familiei regale compuse la acea vreme din Ferdinand, Maria, fiicele şi fiii lor. Călătoria în vremurile de demult va fi mijlocită de o echipă de traineri şi ghizii Muzeului Naţional Cotroceni. Aceştia îi vor purta pe tinerii participanţi pe firul unor crâmpeie din viaţa membrilor familiei regale, într-o perioadă de cumpănă pentru România, printr-o serie de ateliere de teatru şi joc, având ca suport vizual fotografii din fototeca muzeului. Poveştile se vor împleti şi, în urma lor, copiii vor crea împreună cu trainerii lor un spectacol", se precizează în comunicat.



Programul va fi compus din cinci ateliere: atelierul de dramaturgie, de actorie, costume, muzică şi cel de creare a spectacolului.



"Pe măsură ce vor înainta în lucrul cu copiii, trainerii vor combina elemente din fiecare atelier, vor îmbina informaţiile teoretice cu activităţi practice şi jocuri. Astfel, spre exemplu, micii participanţi vor realiza singuri costumele şi coloana sonoră a spectacolului, sub îndrumarea trainerilor specializaţi. Spectacolul se va construi din poveşti ale copiilor inspirate din fapte reale de la Curtea Regală a României, din anii 1914 - 1918", se mai arată în comunicat.