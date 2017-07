Şcoala gratuită de programare Academy+Plus în București

Lansată acum trei ani la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ecole 42 din Paris,Şcoala gratuită de programare Academy+Plus se va deschide şi la Bucureşti, oferind 120 de locuri într-un proces educaţional bazat pe practică.



Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Academy+Plus, după aproximativ şase - nouă luni, cursanţii ajung la un nivel de specialist IT junior, "pregătire mai mult decât suficientă pentru a putea fi angajaţi".



"Unică în peisajul educaţional din România, Academy+Plus îşi propune să ofere tinerilor pasionaţi de informatică şansa de a deveni adevăraţi profesionişti. Iar asta fără profesori, fără cărţi, gratuit şi fără diplome, într-un proces educaţional bazat pe un sistem de gamificare", a precizat Daniela Buşcan, director de program, citată în comunicat.



Pentru a putea ocupa unul dintre cele 120 de locuri gratuite disponibile în Bucureşti, fiecare candidat trebuie să treacă printr-un proces de selecţie, împărţit în trei etape.



În prima etapă, candidaţii intră pe platforma https://candidates.academyplus.ro/, unde, timp de două ore şi zece minute, trebuie să rezolve două teste: unul de memorie şi unul de logică.



Cei care obţin un scor eligibil sunt invitaţi în următoarea etapă, care este, de fapt, o discuţie deschisă, de grup, în care şcoala setează aşteptările, iar candidaţii îşi expun motivaţiile.



Urmează etapa a treia - "Piscina C", unde timp de 28 de zile candidaţii vor intra într-un boot camp în care vor învăţa limbajul de programare C.



În tot acest timp, vor avea loc evaluări săptămânale, iar la final vor susţine un examen care va dura opt ore.



Anul acesta, în Bucureşti, "Piscinele C" vor avea loc în perioada august - octombrie, datele de început fiind următoarele: 14 august, 11 septembrie şi 9 octombrie.



Şcoala propriu-zisă va începe în luna noiembrie, iar candidaţii acceptaţi în program vor studia trei proiecte obligatorii, după care vor putea alege dintre următoarele linii de specializare: Unix, Algoritmi, Computer graphics sau Web development, full stack.



Programa are o structură de 21 de niveluri, însă nu presupune obligativitatea parcurgerii acestora în totalitate.



"După aproximativ şase - nouă luni, cursanţii ajung la nivelul de specialist IT junior, pregătire mai mult decât suficientă pentru a putea fi angajaţi. De asemenea, îi susţinem pe cursanţi să îşi găsească rapid job-uri în industria IT. Academy Plus se alătură, aşadar, eforturilor care susţin educaţia în IT, vizând să crească anual numărul de persoane pe care le specializează în acest domeniu. Finanţarea vine din mediul privat, de la companii care ne sponsorizează", a arătat Daniela Buşcan. AGERPRES