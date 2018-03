TeCHALLENGE 2018, o nouă provocare pentru studenţii şi elevii creativi

După succesul înregistrat anul trecut, când au intrat în concurs 50 de propuneri de proiecte inovatoare din 31 de județe, competiţia TeChallenge revine anul acesta cu o nouă provocare. Astfel, a doua ediţie a concursului de proiecte inovatoare în domeniul conectivităţii şi al energiei se va desfăşura în perioada 6 martie – 26 octombrie 2018, timp în care participanţilor li se oferă ocazia să-şi pună în valoare cunoştinţele tehnice, iar cele mai creative dintre acestea vor fi premiate.

TeChallenge se adresează atât studenţilor înscrişi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul tuturor facultăţilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) precum și a partenerului său din concurs, Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), cât şi tuturor elevilor din învățământul liceal de stat sau particular din toată ţara. Prin această competiţie, elevii şi studenţii sunt încurajaţi să îşi pună în valoare abilităţile tehnice şi creative, pentru a dezvolta proiecte inovatoare care pun în valoare conectivitatea şi sunt orientate în crearea a noi surse de energie sau eficientizare a celor existente în domenii multiple (oraşe inteligente, mobilitate şi gaze naturale).

“Ediția din acest an a evenimentului are o semnificație aparte pentru Universitatea POLITEHNICA din București, care aniversează 200 de ani de la primele cursuri de inginerie din România. Astfel, în ceea ce privește performanța educațională, universitatea noastră încearcă, de fiecare dată, să se poziționeze pe primele locuri prin reușite notabile pe plan intern și internațional. Acest lucru este posibil prin calitatea programelor noastre de studii, dar și prin implicarea cadrelor didactice și eforturile studenților. Un rol nu lipsit de importanță l-au avut și sponsorii implicați în astfel de proiecte educaționale. În plus, acest concurs reprezintă o reală provocare şi pentru liceeni, aceştia având ocazia de a-şi demonstra calităţile inovatoare şi, de ce nu, de a face un prim pas către învăţământul superior de calitate pe care îl oferă universitatea noastră”, a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti.

„Anul acesta sărbătorim 20 de ani de prezența în România și suntem foarte bucuroși să lansăm a doua ediție a concursului TeCHALLENGE alături de partenerii nostril, Universitatea POLITEHNICA București, Universitate Tehnică de Construcții București și Inspectoratul Școlar București. Sperăm ca aceasta competiție să inspire cât mai multi elevi și studenți care să-ți utilizeze cunoștințele tehnice și creativitatea in domeniul tehnologiei și al conectivității. Mai mult de 50% din portofoliul nostru de produse sunt destinate eficienței energetice. TeCHALLENGE este o competitie care ne reprezintă și care demonstrează că investiția în proiecte educative la nivel global pentru susținerea științei, tehnicii si matematicii este o prioritate pentru noi”, a declarat Constanta Nazarcu, Director General al companiei care sponsorizează concursul.

Domenii de afirmare, criterii de selecţie şi numeroase premii în bani

Eşti student la UPB sau UTCB şi ai o idee genială de proiect în domeniul energiei? Eşti elev înscris într-o instituție de învățământ liceal la nivel național şi vrei să inovezi în domeniul educaţiei energetice? Competiţia de proiecte TeCHALLANGE îţi oferă şansa de a te afirma în următoarele domenii: Eficiența energetică (procese industriale, facility management, case conectate, clădiri pasive energetic); Noi surse de energii regenerabile (eolian, marină, energia valurilor, geotermale, fotovoltaică, biomasă); Tehnologii inteligente (smart grids, big data, smart metering); Orașe inteligente și mobilitate (teritorii pozitive energetic, mobilitate verde, orașe inteligente); Gazele naturale în secolul XXI (power to gas, biometan, GNL, CNG).

Participanții se pot înscrie pe site-ul proiectului - http://techallenge.pub.ro/ – până la data de 4 octombrie 2018, cu proiecte realizate individual sau în echipă, numărul componenților unei echipe nefiind limitat. Proiectele vor fi evaluate de un juriu format din profesori ai UPB şi angajaţi ai companiei care sponsorizează acest eveniment educaţional (Honeywell Romania), iar criteriile de selecţie vor fi: gradul de inovare, fezabilitatea şi potenţialul de a fi transformate în proiecte reale precum şi valoarea adaugată a acestora.

Câştigătorii competiţiei vor fi premiaţi cu sume pornind de la 7.000 de lei pentru studenţi, respectiv 6.000 de lei pentru elevi. Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant pe întreaga durată a depunerii şi selectării proiectelor, în format electronic, prin accesarea paginii web a proiectului http://techallenge.pub.ro/ sau www.upb.ro De asemenea, informaţii suplimentare privind organizarea competiţiei de