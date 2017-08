10 marinari americani dispăruţi după ce un distrugător s-a ciocnit cu un petrolier

Un număr de 10 marinari din marina americană sunt dispăruţi, iar alţi cinci sunt răniţi, după ce distrugătorul USS John S McCain s-a ciocnit cu un petrolier în largul coastei de est din Singapore, luni dimineaţă, relatează The Guardian.

Singapore, Malaysia şi Statele Unite au început căutarea marinarilor dispăruţi. Au fost trimise la locul accidentului bărci de patrulare, elicoptere şi remorchere pentru a cerceta zona în căutarea echipei dispărute.

Marina americană a declarat că nava de război “a suferit distrugeri la babord, în spate” în urma ciocnirii cu nava comercială Alnic MC la est de Singapore şi în apropiere de Strâmtoarea Malacca. Şeful marinei din Malaysia a prezentat o poză cu nava americană şi cu distrugerile suferite.

Este al doilea incident de acest fel în care este implicată o navă din marina americană din Pacific în ultimele două luni. Şapte navigatori au murit în iunie, după ce USS Fitzgerald şi un container s-au ciocnit în apele din Japonia, mai scrie sursa citată.

“În prezent, lipsesc 10 navigatori, iar cinci sunt răniţi”, a declarat marina americană într-o declaraţie postată pe website-ul comandatului flotei americane din Pacific. În declaraţie se menţionează că patru dintre cei cinci răniţi au fost transportaţi la un spital din Singapore cu “răni care nu le pun viaţa în pericol”. Al cincilea rănit nu a avut nevoie de îngrijire medicală.

Nava de război a marinei americane s-a întors “cu propriile forţe” în Singaporea, conform declaraţiei marinei.

