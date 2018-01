4 polițiști au fost uciși într-o explozie în Cașmirul indian

Patru poliţişti au fost ucişi sâmbătă în Caşmirul indian în explozia unei bombe plasate de presupuşi militanţi islamişti, a anunţat poliţia, la numai şase zile după un alt atac al rebelilor în regiune soldat cu moartea a patru militari, informează AFP şi dpa.



Poliţiştii se aflau în patrulare când o încărcătură explozivă improvizată s-a declanşat, la circa 50 de kilometri de oraşul Srinagar, capitala statului indian Jammu-Caşmir, în nordul ţării.



Bomba a fost plasată lângă un magazin de către militanţi, în timpul unei greve organizate de separatişti, potrivit The Press Trust of India şi altor mass-media din această ţară.



Acest nou incident intervine în plină ascensiune a violenţelor în această regiune, a cărei suveranitate este disputată între India şi Pakistan.



La 31 decembrie, patru militari indieni au fost ucişi de militanţi înarmaţi în timpul unui asalt asupra unei tabere paramilitare situată în afara oraşului Srinagar.



În 2017, cel puţin 206 de presupuşi activişti, 78 de membri ai forţelor de securitate indiene şi 57 de civili au fost ucişi în Caşmir, în cel mai sângeros an din ultimul deceniu în această regiune.



Caşmirul a fost divizat între India şi Pakistan la sfârşitul colonizării britanice. Cele două ţări rivale revendică teritoriul întreg, ceea ce a constituit deja cauza a două dintre trei războaie în care s-au confruntat aceste ţări după independenţa din 1947.



Grupări rebele precum JeM cer fie independenţa, fie alipirea acestui teritoriu la Pakistan şi se află în stare de luptă permanentă din 1989 împotriva a circa jumătate de milion de militari indieni desfăşuraţi în acest teritoriu.



Acest război latent a făcut în aproape 30 de ani zeci de mii de morţi, în principal civili.

AGERPRES