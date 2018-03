A aflat ca va deveni mamica doar in luna a 8-a de sarcina!

In varsta de 21 de ani, Charlotte Thomson, din orasul britanic Newcastle, nu si-a imaginat nici o clipa ca poarta in pantec o viata: pe toata durata perioadei de sarcina purtase aceleasi rochii si fuste stramte, aceiasi pantaloni mulati. In plus, nu avusese probleme legate de menstructie.

E adevarat, uneori simtea ceva in partea inferioara a abdomenului, dar a crezut ca este vorba de simptomele specifice cliclului. Intr-o noapte insa, Charlotte s-a trezit tipand de durere si plina de sange. A ajuns de urgenta la spital, relateaza publicatia The Sun.

"Nu am sa uit niciodata, probabil, cum a venit o asistenta care mi-a zis ca voi deveni mamica. Am fost socata. In ultima instana, nu-mi crescuse burta, cum se intampla in cazul femeilor normale. Am refuzat, pur si simplu, sa cred". Bulversata de vestea neasteptata, Charlotte mai avea un hop de trecut: parintii. Ce vor spune parintii, cum vor reactiona? Din fericire, totul a decurs fara nervi, fara reprosuri, fara suparari.

"Ulterior, medicii mi-au explicat ca sarcina s-a dezvoltat in cutia toracica, motiv pentru care nu am suspectat nimic dubios. Am nascut o fetita pe care am indragit-o imediat. Este mica mea printesa. Prietenii nu au crezut nimic pana cum nu au vazut-o pe micuta cu ochii lor", a continuat Charlotte.