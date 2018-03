A fost confirmată „vizita neoficială” a lui Kim Jong-un în China

China a confirmat că liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o înâlnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, în Beijing, fiind dispus să denuclearizeze peninsula coreeană, scrie The Guardian.

Agenția de presă din China, Xinhua, a confirmat numeroasele rapoarte din ultimele două zile despre „vizita neoficială” a lui Kim Jong-un.

Potrivit publicației Xinhua, liderul nord-coreean i-a spus lui Xi Jinping că situația din peninsula coreeană „începe să se îmbunătățească”. Kim a adăugat că problema denuclearizării ar putea fi rezolvată dacă SUA și Coreea de Sud răspund eforturilor nord-coreene cu „bunăvoință, creând o atmosferă de pace și stabilitate”.

După ani de provocări și teste balistice, Phenianul a făcut un efort diplomatic neașteptat. Sora liderul nord-coreean, Kim Yo-jong, a condus o delegație la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang, Coreea de Sud, care a dus la discuții directe cu Coreea de Sud.

În plus, Kim Jong-un se va întâlni cu președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, în aprilie, și va avea un summit cu președintele SUA, Donald Trump, în mai. În vizita sa în Beijing, Kim a declarat că este dispus să aibă dialog cu SUA.

Trump a postat un mesaj pe Twitter, miercuri dimineață, în care menționează că președintele Chinei i-a trimis un mesaj prin care îl informează că vizita a decurs bine și că Kim Jong-un își dorește să-l întâlnească. „Între timp, din păcate, sancțiunile maxime și presiunea trebuie menținute cu orice preț”, a mai scris Trump.

CCTV confirms Kim Jong-un met with Xi Jinping in Beijing. Wives also met. Kim reaffirmed willingness to meet with Trump, praised Xi as the “core” of the CCP of course. pic.twitter.com/v6HuL7DR8O