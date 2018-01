A fost redeschisă biserica ortodoxă Sfântul Ștefan din Istanbul

Biserica ortodoxă bulgară Sfântul Ştefan din Istanbul, numită şi ''Biserica de fier'', a fost redeschisă duminică în prezenţa liderilor turc şi bulgar, preşedintele Recep Tayyip Erdogan lăudând cu această ocazie politica Ankarei faţă de minorităţile religioase, relatează France Presse.



''Sunteţi liberi să vă practicaţi religia şi sunteţi sub protecţia noastră'', a spus preşedintele Turciei referindu-se la minorităţile din Turcia, ca răspuns la acuzaţiile că ţara, condusă de islamo-conservatori, nu ar face suficient pentru a proteja minorităţile creştine şi patrimoniul acestora.



"Responsabilitatea statelor este de a proteja libertatea confesională pentru toţi cetăţenii, indiferent de credinţele sau originile lor", a adăugat el în prezenţa premierului bulgar, Boiko Borissov, a cărui ţară asigură până în iunie Preşedinţia Uniunii Europene.



"Istanbulul a arătat încă o dată lumii că este un oraş în care diferite religii şi culturi coexistă în pace", a concluzionat Recep Tayyip Erdogan.



Redeschiderea Bisericii Sf. Ştefan are loc după şapte ani de lucrări de restaurare. Clădirea, situată în cartierul Balat, pe malurile Bosforului, unde trăiesc în mod tradiţional comunităţi creştine şi evreieşti, a fost construită din fier în 1898, de unde apelativul de "Biserica de fier".



Ceremonia este de asemenea văzută ca o dorinţă din partea celor două ţări vecine de a întoarce pagina unui trecut bilateral care a fost adesea furtunos, comentează AFP.



"Sunt convins că întreaga Europă şi Balcanii vor vedea astăzi cum toleranţa etnică este un exemplu de urmat într-o ţară creştină şi într-o ţară musulmană", a spus Boiko Borissov.



El şi-a exprimat dorinţa ca 2018 să ajute la "normalizarea" relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Turcia.



Amploarea epurărilor la care a recurs guvernul turc după tentativa de lovitură de stat din iulie 2016 a atras numeroase critici în Europa. Ankara regretă, la rândul ei, impasul negocierilor pentru aderarea la UE.



În Turcia trăiesc peste 200.000 de turci care deţin paşapoarte bulgare şi care au părăsit Bulgaria în timpul regimului comunist. O treime dintre aceştia votează în mod regulat în alegerile din Bulgaria.



Şi Bulgaria găzduieşte o minoritate de 700.000 de turci, care îşi are rădăcinile aici încă din timpul Imperiul Otoman.



Relaţiile dintre Sofia şi Ankara au fost tensionate în ultimele luni. Bulgaria a acuzat Turcia că a intervenit în alegerile parlamentare din martie anul trecut.



Principala formaţiune reprezentativă a minorităţii turce din Bulgaria a denunţat, la rândul său, referendumul privind consolidarea puterilor prezidenţiale dorit de Recep Tayipp Erodgan, calificându-l drept "nebunie".



La restaurarea bisericii Sf. Ştefan, care a costat 3,3 milioane de euro, au contribuit ambele ţări.



Redeschiderea bisericii a avut loc la 7 ianuarie, data la care ortodocşii de rit vechi sărbătoresc Crăciunul.

AGERPRES