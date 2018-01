A gasit 9.000 de euro intr-o prajitura de Anul Nou!

Pentru masa din noaptea de Anul Nou, Rosa Maria del Canto Fernandez a cumparat din magazin o prajitura traditionala, roscon de Reyes (tarta regilor). Nu mare i-a fost mirarea, dar si bucuria cand, a descoperit ascuns in blat un cec de 9.000 de euro

In ajunul sarbatorilor de iarna, fabrica de dulciuri Conrado a ascuns intr-unul din sutele sale de preparate scoase la vanzare in 2 ianuarie, un cadou mai putin obisnuit. Norocul i-a suras Rosei Maria, din localitatea Roperuelos del Páramo, care numara cam 1000 de suflete.

Potrivit agentiei Europa Press, de Canto Fernandez a cumparat trei asemenea prajituri, pe care spaniolii le consuma in 6 ianuarie, de Boboteaza. Pe doua le-a facut cadou, a treia, cea mai mica, dar cu frisca, a oprit-o pentru sine. Acolo a descoperit cecul de 9.000 de euro.

In Spania, aceasta tarta are, de regula, forma de coroana, impodobita cu "pietre pretioase" din fructe colorate. In functie de preferintele consumatorilor, prajitura poate fi cu crema sau simpla. Dar "cireasa de pe tort" o reprezinta surpriza ascunsa in interior.