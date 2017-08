A murit cel mai bătrân bărbat de pe planetă, la vârsta de 113 ani

Cel mai vârstnic bărbat de pe planetă, Israel Kristal, supravieţuitor al Holocaustului, a decedat vineri în oraşul israelian Haifa, la vârsta de 113 ani, informează DPA.



Fiica lui Kristal, Schulamit Kristal, a confirmat pentru agenţia citată moartea tatălui său, în urma informaţiilor publicate de cotidianul Haaretz.



În martie 2016, Guinness Book of Records l-a desemnat pe Kristal cel mai bătrân bărbat de pe planetă, după ce anteriorul deţinător al acestui titlu, japonezul Yasutaro Koide, a murit în luna ianuarie a aceluiaşi an, la vârsta de 112 ani.



La momentul omologării recordului său, la 11 martie 2016, Kristal avea 112 ani şi 178 de zile.



Israel Kristal s-a născut la 15 septembrie 1903 pe actualul teritoriu al Poloniei, în oraşul Zarnow, şi a fost deportat de nazişti la Auschwitz în 1944. A scăpat cu viaţă din lagărul de concentrare şi în 1950 a emigrat în Israel.



În timpul Holocaustului, Kristal şi-a pierdut soţia şi doi copii, precizează sursa citată.



Ziarul ''The Times of Israel' a relatat că el a avut un magazin de dulciuri în oraşul Jaffa.



Israel Kristal a lăsat în urmă mai mulţi copii, nepoţi şi strănepoţi.



Jamaicana Violet Brown, în vârstă de 117 ani, este în prezent decana de vârstă a omenirii, potrivit unui anunţ din luna aprilie al Gerontology Research Group (GRG). AGERPRES