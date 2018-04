A murit "primul spion" al razboiului rece!

Fostul angajat al Directiei americane pentru servicii strategice, structura care avea sa devina, ulterior, CIA, Irving Isaacson, a decedat in Statele Unite, la varsta de 103 ani, scrie The Portland Press Herald.

Irving Isaacson s-a nascut la 7 august 1915. In 1939, a absolvit cursurile de drept ale Universitatii Harvard, dar dupa un an a decis sa se inscrie in Garda nationala.

In timpul celui de-al doilea Razboi mondial a fost trimis in Marea Britanie, unde a activat in cadrul Directiei pentru servicii strategice. Dupa incheierea razboiului s-a mutat din proprie initiativa in fosta RDG, unde a urmarit deplasarile trupelor sovietice si ale cetatenilor din URSS.

Ulterior, Isaacson a revenit in Statele Unite, alaturandu-se echipei tatalui sau la firma de avocatura Brann and Isaacson. In 2001 a publicat "Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians".