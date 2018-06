A supravietuit pe Everest, dar a murit cazand pe scara!

Alpinista Charlotta Fox, care a supravietuit unei expeditii esuate pe Everest, a murit cazand de pe scara in propria locuinta din statul Colorado.

Potrivit Daily Mail, Fox, in varsta de 61 de ani, a fost gasita fara suflare de o prietena aflata in vizita. Potrivit relatarilor acesteia, cand a descoperit-o, fosta alpinista zacea inconstienta in capul scarilor.

Veniti la fata locului, medicii au confirmat decesul survenit in urma ranilor provocate de impactul cu scarile. Politia nu ia in calcul varianta unei crime. "Se pare ca Fox s-a impiedicat si a cazut singura", a precizat Daily Mail.

In mai 1996, Charlotte Fox s-a numarat printre participantii la expeditia "Mountain Madness" pe Everest. Atunci, din cauza unei puternice furtuni, au murit opt membri ai echipei. A supravietuit numai Fox si o altinista din Danemarca.

Tragicele evenimente au devenit, ulterior, subiect de filme si romane.