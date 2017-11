Abuzuri sexuale: Gina Lollobrigida, ea însăşi o victimă, critică dezvăluirile tardive despre aceste fapte

Actriţa italiană Gina Lollobrigida a dezvăluit într-o emisiune de televiziune că a fost victima unor agresiuni sexuale, însă consideră că oamenii trebuie "să aibă curajul" să denunţe imediat aceste fapte reprobabile, nu după mai mulţi ani de la comiterea lor, informează AFP.



"Mi se pare că să vorbeşti acum despre aceste lucruri seamănă puţin cu o goană după publicitate", a declarat Gina Lollobrigida, fost sex-simbol, în prezent în vârstă de 90 de ani, într-o emisiune de televiziune difuzată miercuri seară, în timpul căreia a fost invitată să vorbească despre scandalurile sexuale care au zguduit industria cinematografică în ultimele săptămâni.



"Trebuie să ai curajul să denunţi faptele atunci, pe moment, chiar dacă eu însămi nu am avut acest curaj. Am tăcut, nu am spus nimic", a adăugat celebra actriţă italiană.



Exprimându-se în cuvinte puţine şi cu o mare demnitate, Gina Lollobrigida a dezvăluit că pe parcursul vieţii sale a fost victimă a două agresiuni sexuale "destul de grave", comise de un cetăţean străin şi de un italian.



"Prima dată, eram neştiutoare, nu cunoscusem dragostea, nu ştiam nimic. Deci, a fost ceva grav. Iar persoana în cauză era foarte cunoscută. Aveam 19 ani, mergeam încă la liceu", a declarat vedeta italiană, născută în 1927.



"A doua oară, mai bine să nu vorbim despre asta", a adăugat ea, dezvăluind doar faptul că agresiunea s-a produs la puţin timp după căsătoria ei din 1949, cu medicul Milko Skofic, cu care a avut un fiu, înainte de a divorţa după o convieţuire de 20 de ani.



"Agresiunile sexuale, mai ales atunci când este vorba despre mai mult decât o agresiune, rămân în tine şi îţi marchează caracterul. Este ceva pe care nu poţi să îl scoţi afară. E ceva care rămâne în interior. Acţiunile tale sunt mereu supuse acelei amintiri teribile", a declarat actriţa italiană.



La o lună după dezvăluirile făcute de cotidianul The New York Times şi de revista New Yorker despre producătorul de film Harvey Weinstein, căzut în dizgraţie după ce a fost acuzat hărţuire, agresiune sexuală şi viol de aproape 100 de actriţe şi foste colaboratoare, tot mai multe femei au început să facă dezvăluiri publice pe această temă şi numeroşi "idoli" din cinematografie au început să fie implicaţi în astfel de scandaluri.



În Italia, mai multe actriţe i-au luat apărarea regizorului Giuseppe Tornatore, autorul lungmetrajului "Cinema Paradiso", premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin în 1990, acuzat că a agresat sexual o actriţă în urmă cu 20 de ani, fapt dezminţit de cineastul italian.AGERPRES