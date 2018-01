Aerportul Schiphol, paralizat din cauza furtunii

Autorităţile olandeze au suspendat toate zborurile spre şi de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în condiţiile în care o furtună severă a cauzat haos în privinţa transportului din Olanda, scrie BBC.

Majoritatea liniilor feroviare au fost, de asemenea, închise, fiind prezente rafale de până la 140 de km/h.

We telden 17 geklantelde vrachtwagen tot dusver, waaronder op de A2, A5, A13, A16, A20 en de A27. Hier zie je de A5 bij Schiphol. pic.twitter.com/ZEd9GS65Gt

Oficialii de la Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, au afirmat că zborurile se vor relua treptat, iar pasagerii se pot înregistra în continuare. Cu toate acestea, două terminale plecări sunt încă înhise.

În prezent, furtuna cauzează probleme şi în Germania. Traficul feroviar a fost oprit în Ruhr.

Utilizatorii de Twitter din Olanda au postat imagini cu camioane răsturnate şi pomi smulşi de vântul puternic. Mulţi copaci au ajuns pe linii de cale ferată.

Poliţia a închis, de asemenea, centrul oraşului Almere, oraş cu 200.000 de locuitori, care se află la est de Amsterdam. Poliţia a avertizat oamenii să rămână în case, din cauza riscului provocat de furtună.

The roof just blew of @UvA_Amsterdam Science Park!!!! #coderood pic.twitter.com/l5Sfgwv1wq