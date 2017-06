Afişe anti-catolice la Roma, după ce un important cardinal a fost pus sub acuzare pentru abuzuri sexuale

Mai multe afişe anti-catolice anonime au apărut vineri în cartierul Trastevere din Roma, la o zi după ce unul dintre cei mai importanţi cardinali ai Vaticanului a fost pus sub acuzare pentru multiple abuzuri sexuale în Australia, ţara sa natală, relatează DPA.



Deşi afişele, conţinând imagini blasfemice, cu conţinut sexual explicit, nu oferă niciun indiciu cu privire la autorii lor, faptul că acestea au fost amplasate în spatele unor geamuri de sticlă în spaţiile destinate oficial anunţurilor publicitare din tramvaie sugerează că acestea nu au fost neautorizate.



Amplasarea acestor afişe neobişnuite survine în urma anunţului făcut joi potrivit căruia cardinalul George Pell, trezorierul Vaticanului, a fost nevoit să îşi ia concediu temporar pentru a apărea în faţa justiţiei din ţara sa natală, unde este acuzat de abuzuri sexuale.



Prelatul catolic cu cel mai înalt rang din Australia, care a fost anchetat la Roma de poliţia australiană în octombrie anul trecut, a fost pus sub acuzare joi pentru multiple abuzuri sexuale asupra unor copii în Australia.



Potrivit comisarului adjunct australian Shane Patton, cardinalul în vârstă de 76 de ani trebuie să se prezinte pe 18 iulie la prima înfăţişare la tribunalul din Melbourne (sud-estul Australiei).



Tot în acest an, însă în februarie, pe străzile din Roma au apărut zeci de postere neautorizate, criticând atitudinea agresivă a Papei Francisc faţă de adversarii săi din cadrul Bisericii. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru amplasarea acestora, însă se crede că la originea respectivei iniţiative s-ar fi aflat unele grupuri ultra-conservatoare.AGERPRES