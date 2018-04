Agonia presei din Grecia!

De-a lungul unei autostrazi de la marginea Atenei, un grup de oameni se aduna o camioneta parcata in fata birourilor uneia dintre cele mai bogate familii din Grecia. Fumand si turnandu-si in pahare de plastic niste vin ieftin, acesti veterani ai televiziunii stau sub ferestrele Motor OIl, una dintre cele doua rafinarii ale tarii, proprietatea lui John Vardinoyannis, coproprietar al Mega, angajatorul lor, candva unul dintre cele mai influente posturi tv din Grecia.

La fel ca foarte multi alti jurnalisti, tehnicieni si personal administrativ, loviti de furtuna care a lovit sectorul media, ei nu au mai fost platiti de aproape un an. "In conditiile in care companiile noastre functioneaza inca, iar veniturile depasesc substantial masa salariala, asta ne scoate din sarite", a explicat Grigoris Farmakas, in varsta de 56 de ani, cameraman la Mega de mai bine de 30 decenii.

Aceasta criza este urmare a schimbarii cnducerii in trei din cele mai mari grupuri de presa ale Greciei, dupa o inasprire brutara a pozitiei bancilor cu care colaborau. "Cand totul mergea bine, bancile executau ordinele guvernelor, politicienii aisgurau finantarea presei, care, la randul ei, acoperea greselile bancilor", a explicat Yiannis Lambiris, de la grupul DOL.

Consecinta a acestui joc de influenta, o ancheta parlamentara a stabilit, in 2017, ca mijloacele de informare in masa din Grecia datorau bancilor aproximativ 1.3 miliarde de euro. Printre altele, unul dintre sefii DOL, Panagiotis Psycharis, a facut senzatie in 2016, declarand ca a obtinut un credit de 15 milioane de euro numai cu semnatura lui drept garantie. In urma cu zece ani, "bancile acordau imprumuturi chiar si fara garantii", a confirmat alt patron de presa, Fotis Bobolas, de la grupul Pegasos.

Dar in 2010, criza economica a lovit Grecia. Apoi, in 2015, guvernul de stanga al premierului Alexis Tsipras, a venit la putere, promitand sa clatine pozitiile "oligarhilor" si a "trioului infernal" banci-partide-media, "unul dintre cele mai negre rele pentru democratie". Sub presiunea Bancii centrale europene, bancile au intrat in razboiul impotriva creditelor neperformante in 2016.

Mega, unde actionari sunt familiile Vardinoyannis, Bobolas si Psycharis, a fost prima vizata. La inceputul anului 2017, bancile au inghetat conturile companiei si au cerut rambursarea datoriilor. Dar actionarii s-au dovedit incapabili sa gaseasca banii necesari. Neputand cumpara licentele scoase la vanzare de guvern, Mega a inceput sa difuzeze filme vechi si comedii populare. Postul s-ar putea inchide in luna mai.

La randul lui, DOL a fost vandut, in mari anul trecut, armatorului Vangelis Marinakis, proprietar al campioanei de fotbal Olympiakos. In alta ordine de idei, familia Bobolas, proprietara uneia ditnre cele mai mari intreprinderi de constructii din Grecia, controla, de asemenea, cotidianul Ethnos, cedat, in 2017, impreuna cu alte publicatii, omului de afaceri Ivan Savvidis, patron al clubului de fotbal PAOK Thessalonique.

Aproape 1000 de persoane si-au pierdut locul de munca, multi trecuti de 50 de ani, varsta la care nu si-au putut gasi alt job, fiind obligati, sa traiasca din pensia parintilor, sa-si vanda obiectele de valoare sau sa presteze munci necalificate. Potrivit principalului sindicat al jurnalistilor, Esiea, incepand din 2010 s-au inchis peste 40 de ziare si doua posturi de televiziune.