UPDATE Alertă în Istanbul, în urma unui ATAC armat într-un club. 39 de morți, dintre care 16 străini, și 69 de răniți

UPDATE Atacul comis în clubul de noapte din Istanbul, în timpul celebrării trecerii în noul an, a făcut 39 de morţi, dintre care 16 străini, iar autorul său este căutat încă, a indicat, duminică dimineaţa, ministrul turc de interne, Süleyman Soylu, citat de AFP.



El a arătat că 21 dintre persoanele ucise au fost deja identificate, printre acestea figurând 16 străini şi cinci turci.



Atacul a provocat de asemenea rănirea a 69 de persoane, dintre care patru sunt în stare gravă, conform aceleiaşi surse.



"Căutările pentru găsirea teroristului sunt încă în curs. Sper că acesta va fi capturat rapid", a adăugat oficialul turc.



Potrivit primelor declaraţii ale guvernatorului oraşului, Vasip Sahin, citat de agenţiile internaţionale de presă, atacatorul a împuşcat un ofiţer de poliţie şi un civil înainte de a intra în clubul Reina, din cartierul Ortakoy din Istanbul, la ora 1,15 duminică (22,15 GMT sâmbătă), şi a deschide focul la întâmplare asupra clienţilor din incintă.



"Într-o manieră sălbatică şi nemiloasă, el a mitraliat persoanele venite pur şi simplu să sărbătorească Noul An", a declarat Sahin.



Potrivit canalului NTV, citat de AFP, mai multe persoane s-au aruncat în Bosfor pentru a scăpa de gloanţele trase de un agresor deghizat în Moş Crăciun.



AFP notează că atacul asupra emblematicului club de noapte Reina, din partea europeană a Istanbului, a survenit pe fondul mai multor atentate care au zguduit Turcia. Clubul vizat este situat la câteva sute de metri de locul unde avea loc sărbătorirea oficială a Anului Nou, pe malul Bosforului.



Martorii au povestit că au auzit atacatorii strigând ceva în arabă, potrivit agenţiei de presă Dogan, care precizează că între 700 şi 800 de persoane erau în clubul de noapte la momentul atacului.



Acesta s-a produs cu toate că, după un an 2016 sângeros, autorităţile turce erau în alertă pentru noaptea de revelion, circa 17.000 de poliţişti fiind desfăşuraţi în oraş. AGERPRES

