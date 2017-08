ALERTĂ - VIDEO - Nou atac terorist. Mai multe persoane au fost înjunghiate pe o stradă din localitatea finlandeză Turku

Mai mulți oameni au fost înjunghiați, vineri, în orașul finlandez Turku, relatează poliția locală care a adăugat că au împușcat un atacator și au arestat un altul.

Autoritățile recomandă oamenilor să stea departe de centrul orașului, relatează CNBC.

Ziarul local Turun Sonomatt relatează că cel puțin o persoană a fost ucisă în timpul ataculu.

Poliția finlandeză spune că în urma atacului au întărit securitatea pe aeroportul din Helsinki cât și în gări .

Agenţia Xinhua scrie că a fost un atac multiplu, desfăşurat de mai multe persoane în acelaşi timp în mai multe locaţii din centrul oraşului. Un martor ocular a declarat unui reporter al acestei agenţii că a văzut mai mulţi indivizi având asupra lor cuţite de mari dimensiuni şi care atacau trecătorii la întâmplare.



Alte surse relatează despre cinci sau şase răniţi. Cel puţin o persoană a fost văzută zăcând pe jos la locul atacului din Piaţa Puutori, situată în centrul acestui oraş din sud-estul Finlandei, fiind aparent cea ucisă.



Poliţia a confirmat arestarea unui suspect, care a fost împuşcat în picior. A fost anunţată şi desfăşurarea unei operaţiuni pentru găsirea unor eventuali alţi participanţi sau complici la acest atac.AGERPRES

Știe în curs de actualizare.

First footage of a 'stabbing attack with multiple injuries' in Turku, Finland pic.twitter.com/5sMDf9Olo2