Ambasadorul britanic la Uniunea Europeană a demisionat

Ambasadorul Marii Britanii la Uniunea Europeană a demisionat marţi în mod neaşteptat, cu doar câteva luni înainte ca prim-ministrul Theresa May să înceapă negocierile oficiale pe tema Brexitului, scrie ziarul de business Financial Times (FT), citat de Reuters.



Ivan Rogers a declarat marţi după-amiază că demisionează din postul său, relatează FT. El nu a explicat motivele demisiei, au declarat persoane care au văzut nota sa adresată personalului diplomatic, adaugă FT.



Theresa May a anunţat că va iniţia până la sfârşitul lunii martie negocierile oficiale privind condiţiile ieşirii Marii Britanii din UE, scrie Agerpres.