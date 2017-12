America de Nord, afectată de un val de frig extrem

America de Nord era afectată miercuri de căderi de zăpadă record şi de valuri de frig polare, condiţii meteorologice extreme care îngrijorează autorităţile americane şi canadiene, cel puţin pe termen scurt, relatează AFP.



Oraşul american Erie, nu departe de cascada Niagara şi al cărui lac cu acelaşi nume serveşte de frontieră naturală cu Canada, a fost acoperit de Crăciun de un strat de zăpadă de 1,5 metri, căzut în numai 48 de ore.



Autorităţile locale au fost nevoite să instituie starea de urgenţă, care va permite luarea măsurilor pentru evitarea unor potenţiale accidente.



Neplăcerile provocate de stratul de zăpadă de 147 cm, explică meteorologii, au fost accentuate de vântul îngheţat care sufla dinspre lac în acest oraş din extremitatea nordică a Pennsylvaniei.



În următoarele ore stratul de zăpadă ar urma să crească cu 2 până la 5 cm la Erie, unde maşinile sunt deja acoperite de zăpadă iar locuitorilor li s-a recomandat să rămână în locuinţe dacă dispun de produse de primă necesitate.



Guvernatorul Pennsylvaniei, Tom Wolf, a anunţat că garda naţională va furniza vehicule de deszăpezire militare pentru a veni în ajutorul autorităţilor locale şi serviciilor medicale de urgenţă.



Potrivit datelor furnizate de serviciul meteorologic american, cei 86 cm de zăpadă căzuţi numai în ziua de Crăciun sunt un record absolut pentru oraş, mult înaintea recordului de 51 cm din 22 noiembrie 1956. În cele două zile care au urmat, luni şi marţi până la ora 17.00 locală, cei 1,5 metri de zăpadă acumulaţi au pulverizat un record din 1958.



În întreaga lună, cei 245 cm de zăpadă cumulaţi au bătut de asemenea un record, făcând din decembrie 2017 luna cu cele mai însemnate ninsori din istoria Erie.



"Echipele sunt afară, dar pur şi simplu nu reuşesc să ţină pasul cu ritmul în care cade zăpada", a explicat într-o transmisie live pe Facebook Matt Exley, un salvator local.



Temperaturile vor coborî şi ele până la -10 grade Celsius în noaptea de marţi spre miercuri, fiind însoţite de vânturi îngheţate. Temperaturi totuşi suportabile, dacă este să le comparăm cu frigul extrem cu care se confruntă Canada vecină, unde în nordul provinciei Ontario ar urma să se înregistreze un record, cu temperaturi de -50 de grade Celsius.



"Valuri de frig atât de îndelungate şi care să afecteze o suprafaţă atât de mare nu am mai trăit, vă spun din memorie", a declarat pentru AFP Alexandre Parent, meteorolog în cadrul agenţiei federale Environnement Canada.



El susţine că nu temperatura scăzută, ci răspândirea valului de frig şi durata sa fac ca acest episod să fie unul excepţional.



Agenţia federală a publicat avertismente de frig extrem legate de un front de frig arctic pentru provinciile Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan şi Alberta.



"Un avertisment de frig extrem este emis atunci când vântul rece sau temperaturile foarte scăzute prezintă un pericol ridicat pentru sănătate (degerături, hipotermie, etc.)", precizează Environnement Canada pe site-ul său.



"Suntem cu zece până la 20 de grade Celsius sub temperaturile normale de sezon", a mai spus Parent.



În plus, vânturile violente care au atins până la 120 km/h asociate cu temperaturile scăzute au lăsat fără electricitate aproape 160.000 de locuinţe în Noua Scoţie, aproape o treime din clienţii din provincie.

