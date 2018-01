Ancheta privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA continuă

Procurorul general din SUA, Jeff Sessions, a fost intervievat de Robert Mueller, în dosarul privind implicarea Rusiei în alegerile din 2016, potrivit unui purtător de cuvânt al departamentului de justiție, scrie The Guardian.

Directoarea Relațiilor Externe din cadrul Departamentului de Justiție, Sarah Isgur Flores, a confirmat pentru The Guardian că întâlnirea a avut loc.

În plus, The New York Times a scris că va avea loc o întâlnire între consiliul special și Donald Trump, în scopul unei intervievări în care președintele va fi întrebat despre decizia sa de a-i concedia pe fostul consultant în privința securității naționale, Michael Flynn, și pe fostul director FBI, James Comey.

The Washington Post a afirmat că avocații lui Trump negociază, în prezent, termenii unui interviu cu consiliul special, în condițiile în care echipa de avocați a președintelui dorește ca răspunsurile la unele întrebări să fie oferite în persoană, în timp ce alte răspunsuri să fie oferite în scris.

Unul dintre avocații lui Donald Trump, John Dowd, a refuzat să comenteze.

La începutul acestei luni, Mueller a anunțat că a recrutat un martor cheie al întâlnirii din iunie 2016 de la Trump Tower între oficialii de rang înalt ai campaniei electorale a lui Donald Trump și un avocat rus cu legături la Kremlin. Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr., a acceptat întâlnirea după ce a oferit informații dăunătoare despre Hillary Clinton și a informat despre un efort al Moscovei de a ajuta campania tatălui său.

Secretara pentru presă a lui Donald Trummp, Sarah Sanders, a afirmat că acesta va fi „complet cooperativ cu consiliul special pe tot parcursul procesului”. Aceasta a refuzat să răspundă la întrebările mai specifice în legătură cu interviul.