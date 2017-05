Angela Merkel a refuzat să poarte văl la întâlnirea cu regele Salman al Arabiei Saudite

Cancelarul german Angela Merkel a refuzat să respecte codul vestimentar foarte strict pentru femei din Arabia Saudită în timpul întrevederii de duminică avute cu regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, relatează luni cotidianul britanic The Independent în ediţia sa electronică.



Regulile din Arabia Saudită cer ca femeile să îşi acopere părul în locurile publice, însă Angela Merkel, în vizita sa în oraşul Jeddah din vestul ţării, s-a înscris într-o serie de femei politician din Occident care au decis să nu poarte nimic pe cap în Arabia Saudită. Înaintea sa, au mai respins protocolul personalităţi precum Theresa May, Hillary Clinton sau Michelle Obama.



Săptămâna trecută, parlamentul german a adoptat un proiect de lege care le interzice femeilor din unele sectoare publice să poarte burqa. Angela Merkel a spus de altfel că vălul integral "ar trebuie interzis, acolo unde este legal posibil".



În legătură cu vizita la Jeddah, cancelarul german a afirmat că a discutat cu liderii saudiţi chestiuni legate de drepturile omului, cum ar fi sistemul pedepsei capitale din Arabia Saudită şi rolul acestei ţări în războiul civil din Yemen, care a dus la strămutarea a două milioane de persoane, conform ONU.



În afara întrevederilor cu liderii saudiţi, Angela Merkel s-a întâlnit de asemenea şi cu femei de afaceri saudite.



"Am senzaţia că ţara este într-o etapă de schimbare şi că acum sunt posibile mai multe lucruri decât în urmă cu câţiva ani, însă mai este mult până se va putea obţine ceea ce noi am înţelege prin egalitate", a declarat ea.



Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Germaniei din Orientul Mijlociu, iar directori ai marilor companii germane au făcut parte din delegaţia care s-a deplasat în Arabia Saudită.



Deutsche Welle a relatat că exporturile Germaniei către Arabia Saudită au fost de peste jumătate de miliard de euro numai în 2016.



Comerţul de arme între Germania şi Arabia Saudită a fost criticat însă de activişti, politicieni de opoziţie şi lideri religioşi, din cauza rolului Riadului în Yemen.



Germania oferă de asemenea programe de instruire pentru poliţia, forţele de securitate şi agenţii de frontieră saudiţi.



Agenţia oficială de presă saudită a relatat că cele două ţări au semnat mai multe memorandumuri pentru consolidarea cooperării în domenii precum tehnologia, energia, mediul de afaceri şi securitatea.



Luni, Angela Merkel a ajuns la Abu Dhabi, pentru o vizită de o zi în Emiratele Arabe Unite, în cadrul căreia ar urma să discute cu prinţul moştenitor Mohammed bin Zayed Al-Nahyan despre chestiuni precum schimbările climatice şi sporirea drepturilor pentru femei, teme cheie de pe agenda Summitului G20 care va avea loc la 7-8 iulie la Hamburg, dar şi despre conflicte regionale cum ar fi cele din Siria, Libia şi Yemen, potrivit DPA.AGERPRES