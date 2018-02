Apple ar vrea să cumpere cobalt direct de la producători. În ultimele 18 luni, preţul acestui metal s-a triplat

Grupul informatic american Apple Inc. poartă pentru prima dată discuţii cu companiile miniere pentru a cumpăra cobalt direct de la ele, în ideea de se asigura că va avea suficiente cantităţi din acest ingredient cheie pentru producţia de baterii, pe fondul îngrijorărilor că explozia vânzărilor de vehicule electrice ar putea provoca lipsuri în aprovizionarea cu cobalt, informează Bloomberg, citând surse din apropierea discuţiilor.



Producătorul telefoanelor iPhone este unul dintre cei mai mari utilizatori finali de cobalt pentru bateriile din dispozitivele sale însă până acum a lăsat achiziţiile de metale rare în sarcina companiilor care îi produc bateriile.



Potrivit surselor citate de Bloomberg, Apple vrea să încheie contracte pentru furnizarea mai multor mii de tone de cobalt pe an, timp de cel puţin cinci ani. O altă sursă a adăugat că primele discuţii pe acest subiect au început în urmă cu un an, adăugând că nu este nicio certitudine că se va ajunge la un acord.



Un purtător de cuvânt de la Apple a refuzat să facă comentarii însă la finele anului trecut directorul general de la Glencore Plc, Ivan Glasenberg, a menţionat Apple printre companiile cu care grupul minier poartă discuţii cu privire la cobalt, fără a oferi însă alte detalii.



Aceste discuţii scot în evidenţă faptul că Apple vrea să se asigure că are suficiente livrări de cobalt pentru bateriile utilizate de telefoanele iPhone şi tabletele iPad, în condiţiile în care creşterea accelerată de baterii pentru vehiculele electrice riscă să creeze un deficit de metale rare.



În prezent, aproximativ un sfert din producţia mondială de cobalt este utilizată în smartphones. Însă, în timp ce o baterie lithium-ion pentru smartphones are nevoie de aproximativ opt grame de cobalt rafinat, o baterie pentru un automobil electric necesită o cantitate de aproape 1.000 de ori mai mare.



În ultimele 18 luni, preţul cobaltului s-a triplat şi în prezent se tranzacţionează la peste 80.000 de dolari pe tonă. Două treimi din livrările mondiale de cobalt vin din Republica Democrată Congo, unde nu a avut loc încă o tranziţie paşnică a puterii, iar copii sunt utilizaţi ca forţă de muncă în industria minieră.AGERPRES