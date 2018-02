Fără a ţine cont de FBI, Casa Albă intenţionează să publice un memoriu al republicanilor

Un memoriu secret al republicanilor, care ar arăta acţiuni desfăşurate de FBI împotriva campaniei preşedintelui Donald Trump înaintea alegerilor prezidenţiale, ar urma să fie difuzat joi, a anunţat un oficial al administraţiei Trump, un demers care însă ar plasa Casa Albă într-o confruntare directă cu cea mai mare agenţie federală, relatează Reuters.



Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a transmis miercuri o atenţionare preşedintelui şi colegilor săi republicani din Congres, care insistă pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentanţilor.



'FBI nu a avut timp să examineze acest memoriu în ziua de dinaintea votului comisiei pentru difuzarea documentului', se arată într-o declaraţie a FBI. 'Aşa cum am transmis în timpul evaluării noastre iniţiale, avem preocupări serioase în legătură cu omisiunile materiale care au un impact fundamental asupra acurateţii memoriului', notează sursa citată.



Oficiali din Departamentul Justiţiei au afirmat de asemenea că publicarea memoriului ar putea încălca normele privind informaţiile clasificate.



Oficialul administraţiei americane, care s-a exprimat miercuri noaptea sub rezerva anonimatului, nu a dat detalii asupra documentului ce urmează să fie difuzat.



Conflictul legat de acest memoriu ilustrează o luptă mai extinsă legată de ancheta desfăşurată de Robert Mueller privind presupusa legătură între campania lui Trump şi Rusia pentru a-l ajuta pe acesta din urmă să câştige alegerile prezidenţiale din 2016. Rusia şi Trump au negat acuzaţiile. Investigaţia lui Mueller şi ancheta FBI care a precedat-o au marcat primul an de mandat al preşedintelui Trump.



Democraţii afirmă că memoriul de patru pagini este eronat, bazat pe utilizarea selectivă a datelor cu grad înalt de clasificare şi destinat discreditării investigaţiei lui Mueller.



Agenţiile de informaţii ale SUA au concluzionat că Rusia a intervenit în campania electorală din 2016 folosind piratarea şi propaganda pentru a încerca să încline cursa prezidenţială în favoarea lui Trump. Preşedintele Trump a numit investigaţia lui Mueller drept o 'vânătoare de vrăjitoare'.



Membrii republicani ai Comitetului pentru servicii secrete al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA au votat pentru declasificarea acestui memoriu care ar arăta folosirea necorespunzătoare a unor mijloace de supraveghere de către FBI şi Departamentul de Justiţie în ancheta lor privind presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016, notează DPA.



Congresmanul democrat Adam Schiff a declarat presei că acest comitet a votat luni în concordanţă cu recomandările partidului de a oferi Camerei Reprezentanţilor controversatul memoriu al liderului republican Devin Nunes.



Partidul Republican susţine că memoriul relevă o folosire necorespunzătoare a unor mijloace de supraveghere ale FBI asupra campaniei electorale a preşedintelui Donald Trump şi poziţii părtinitoare împotriva sa. În schimb, democraţii afirmă că documentul descrie în mod greşit folosirea de informaţii secrete, scrie publicaţia Politico.



Schiff a declarat presei că acest comitet 'a depăşit regretabil limita' şi că votul politizează procesul de declasificare, prin lansarea acestui memoriu 'distorsionat'.



La rândul ei, şefa democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a spus că acest memoriu redactat de republicani conţine 'inadvertenţe şi omisiuni semnificative'.



Trump mai are acum trei zile la dispoziţie pentru a permite publicarea acestui memoriu. AGERPRES