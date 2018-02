Armata germana nu este pregatita pentru misiuni NATO

Soldatii germani nu au veste antiglont, nu au echipament de iarna si corturi pentru a-si indeplini obligatunile ce le revin in NATO in cadrul fortelor de reactie rapida, scrie publicatia Rheinische Post, citand un raport al Ministerului apararii de la Berlin.

La inceputul anului viitor, Bundeswehr ar urma sa joace un rol decisiv in crearea grupului operativ international de pregatire avansata, Speerspitze. Proiectul NATO presupune un efectiv de 5000 de militari, foarte bine antrenati si echipati, capabili, in caz de necesitate, sa intre in actiune in decurs de 48, cel mult 72 de ore.

"In ceea ce priveste mobilitatea de desfasurare pe durata operatiunii, armata se va confrunta cu un deficit pe linie de pregatire de lupta pana cel putin in 2021", subliniaza Rheinische Post, cu referire la acelasi document conceput in colaborare cu comandamentul fortelor militare.

Autorii textului noteaza, de asemenea ca, pentru perioda 2018-2020, Bundeswhr va avea nevoie de 10.282 "echipamente pentru stationarea" militarilor. In prezent exista doar 2.500 de astfel de dotari.

Anterior, cotidianul Die Welt anuntase ca, pentru exercitarea indatoririlor pe linie de NATO, armata germana nu dispune de suficiente tancuri si avioane de lupta.