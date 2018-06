Astronauţii de pe ISS i-au oferit Papei Francisc un costum spaţial personalizat

Papa Francisc a primit vineri de la astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională o salopetă albastră de cosmonaut, iar pentru ca suveranul pontif să se distingă de ceilalţi pelerini pământeni au adăugat o capă albă, informează Reuters.



''Din moment ce hainele îl fac pe om, ne-am gândit să vă oferim un costum spaţial ca al nostru", i-a spus Papei astronautul italian Paolo Nespoli în cadrul unei întâlniri organizate la Vatican la care au participat alţi patru veterani de pe Staţia Spaţială Internaţională - trei americani şi un rus.



''Bine, iar acum îmi veţi face planul călătoriei", a glumit suveranul pontif în vârstă de 81 de ani care s-a bucurat în mod evident de acest schimb.



Nespoli a precizat că acest costum spaţial este identic cu cel purtat de astronauţi şi este realizat din acelaşi material. Pe acesta a fost trecut numele care i-a fost dat la naştere Papei, Jorge Bergoglio, şi steagul ţării sale natale, Argentina.



''Ne-am spus apoi că ţinuta era bună însă, din moment ce sunteţi Sfântul Părinte, iar Sfântul Părinte are propria sa uniformă, am făcut o capă", a adăugat astronautul italian.



Capa de mici dimensiuni poartă steagul Vaticanului, sigla oficială a NASA şi are brodate cuvintele "Papa Francisc".



Nespoli s-a numărat printre astronauţii de la bordul Staţiei Spaţiale care s-au aflat anul trecut în legătură directă cu Papa Francisc prin intermediul unui apel video de 20 de minute între Vatican şi ISS. În cadrul conversaţiei, suveranul pontif le-a spus astronauţilor că Pământul este un lucru fragil care riscă să se autodistrugă, iar ei sunt privilegiaţi că pot vedea planeta "din ochii lui Dumnezeu".AGERPRES