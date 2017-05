Atac la Manchester: Poliţia britanică a arestat un bărbat în vârstă de 23 de ani

Poliţia britanică a anunţat marţi că a arestat un bărbat în vârstă de 23 de ani în legătură cu atacul sinucigaş în care au fost ucise 22 de persoane, printre care numeroşi copii, luni seară într-o sală de concerte din Manchester, relatează Reuters şi AFP.



'Putem să confirmăm arestarea unui bărbat în vârstă de 23 ani în sudul Manchester', a declarat poliţia într-un comunicat. Autorul atacului a murit după ce a declanşat un dispozitiv exploziv, a anunţat anterior poliţia.



Mai devreme, premierul britanic Theresa May a declarat că poliţia şi serviciile de securitate britanice cunosc identitatea presupusului atentator sinucigaş de la Manchester.



Vorbind din faţa reşedinţei sale din Downing Street 10, Theresa May a afirmat însă că autorităţile nu sunt pregătite deocamdată să anunţe identitatea atacatorului.



Potrivit lui May, atacul a fost 'unul dintre cele mai grave acte teroriste pe care le-am trăit vreodată în Marea Britanie'. AGERPRES