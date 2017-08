Atacul din Barcelona prin ochii martorilor. „Trotuarul era plin de corpuri”

Intrând pe Las Ramblas de pe Placa de Catalunya, duba albă a fost condusă pe trotuarul care ducea spre centrul bulevardului. Apoi, spre teroarea tuturor celor aflați în apropiere, șoferul a accelerat. Virând dintr-o parte în alta, șoferul vâna victimele care încercau să scape, scrie The Guardian.

Faimoasa atracție turistică era așa cum a fost întotdeauna într-o după-amiază de august: plină de turiști care se bucură de vacanță.

În câteva secunde, atacatorul a părăsit strada plină de oameni morți sau grav răniți, în timp ce sute fugeau și țipau de teroare. A durat câteva secunde ca duba să parcurgă 500 de metri, cu partea din față aproape ruptă după forța cu care a intrat în oameni.

Jordi Lino, unul dintre martori, se afla într-un autobuz care mergea lângă Las Ramblas când atacul a început. Acesta a declarat că erau persoane rănite peste tot.

Un șofer de taxi a declarat, pentru o televiziune spaniolă, că a văzut cum oamenii erau spulberați de dubă. „Mergea foarte repede, fără să-i peste cine era în calea lui.”

Tom Markwell, din New Orleans, doar ce ajunsese cu un taxi când a auzit țipetele. „Suna de parcă țipau după o vedete de film.”, a spus acesta. ”Apoi am văzut duba. Era deja lovită în față. Se ducea din stânga în dreapta încercând să lovească oameni cât mai repede cu putință. Erau oameni căzuți la pământ.”.

”Am fost foarte, foarte aproape de ea (dubă). Era la 3 metri de mine. Am fost norocoasă că nu eram pe Las Ramblas, eram pe șosea, și am fugit repede înăuntru, cred că într-o operă, împreună cu toți ceilalți. Toată lumea se asundea în spatele lucrurilor. Și nimeni nu avea niciun indiciu despre ce se întâmpla. Doar am auzit o bubuitură și alte câteva lucruri și apoi toată lumea fugea.”, a declarat un alt martor, Luam Searle.

Un asistent medical aflat în afara programului și care a fost primul la locul atacului, Albert Tort, a spus că a încercat să-i salveze viața unui turist italian, dar nu era nimic din ce putea face. „Trotuarul era plin de corpuri.”, a spus acesta.

„Toată strada a început să alerge țipând. Am văzut o femeie alergând, când ne-am oprit aceasta țipa, pentru că nu își putea vedea copilul. Lumea a început să alerge și să intre în magazine. Am alergat 50 sau 100 de metri și m-am oprit să văd ce se întâmpla. Puteam să văd haos în zona principală. (...) În 30 de secunde, dube de poliție, ambulanțe, polițiști cu pistoale au apărut.”, a spus un alt martor, Aamer Anwar.

Un turist aflat în zona în acel moment, Rhys Richards, a spus că nu îi vine să creadă ceea ce s-a întâmplat. „Am văzut o persoană întinsă pe pământ care era resuscitată și o alta care stătea nemișcată la pământ. Nu poți să crezi că ți se întâmplă ție. A fost oribil și îngrozitor.”