Atentat la Manchester: Suspectul a fost identificat drept Salman Abedi

Suspectul autor al atentatului comis luni seară la Manchester şi soldat cu 22 de morţi şi cel puţin 59 de răniţi a fost identificat drept Salman Abedi, a anunţat marţi agenţia de presă Reuters, care citează mai mulţi oficiali americani.



Conform declaraţiilor a doi oficiali din SUA care au ţinut legătura cu autorităţile britanice, Abedi - care potrivit cotidianului The Telegraph s-a născut la Manchester în 1994, părinţii fiind refugiaţi libieni - ar fi venit cu trenul de la Londra la Manchester.



Publicaţia britanică Daily Mirror a relatat marţi că printre persoanele decedate se află Saffie Rose Roussos, în vârstă de numai 8 ani, Georgina Bethany Callander (18 ani) şi John Atkinson (26 de ani).



Anterior, în cursul zilei de marţi, premierul britanic Theresa May declarase că poliţia şi serviciile de securitate britanice cunosc identitatea presupusului atentator sinucigaş care a ucis 22 de persoane, printre care mulţi copii, luni seară într-o sală de concerte din Manchester. May confirmase că atacatorul a acţionat singur, însă nu este clar dacă alte persoane au ajutat la pregătirea atacului.AGERPRES