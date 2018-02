Austria renunta la interdictia de a fuma in locuri publice

Numeroase state occidentale au interzis fumatul in localuri, dar Austria a decis sa mearga pe alt drum. "Restaurantele trebuie sa hotarasca singure daca au sau nu nevoie de un spatiu pentru fumat, iar cetatenii daca isi vor savura cafeaua la o tigara, pipa sau trabuc", a declarat vicecancelarul Heinz-Christian Strache, citat de BBC

Decizia i-a infuriat pe medici. "Este o decizie iresponsabila. O victorie pentru companiile de tutun. Noul guvern va transforma Austria intr-o scrumiera pentru intreaga Europa", a comentat, printre altele, doctorul Manfred Neuberger, profesor la Universitatea din Viena. Potrivit afirmatiilor sale, Austria afiseaza cele mai mari cifre cand vine vorba de tinerii fumatori.

In multe din cafenelele din centrul capitalei austriece nu se mai fumeaza, dar in celelalte nu exista interdictii. La Kleines Cafe, spre exemplu, sunt scrumiere pe toate mesele, iar in aer pluteste un fel de ceata din cauza fumului de tigara. "Vienezii se considera speciali, iar fumatul reprezinta o componenta importanta a culturii lor", spune un client al localului, designerul Peter Noever.

Situat intr-un cartier de prestigiu al Vienei, restaurantul Hummel a interzis fumatul inca de anul trecut. Patroana localului, Christina Hummel, recunoaste ca, de atunci, veniturile ei au scazut cu 5%.Dar a atras alt public. "Vin tot mai multe familii cu copii. Inainte era mult mai dificil sa faci schimbari in conceptul de afaceri", afirma Christina.