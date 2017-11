Autobuzele din Londra vor folosi un biocarburant obţinut parţial din cafea

Celebrele autobuze etajate din Londra, de culoare roşie, vor circula în curând pe baza unui biocarburant special, ce va fi obţinut parţial prin reciclarea zaţului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze şi poluarea atmosferică, informează independent.co.uk.



Noul tip de carburant va fi furnizat prin intermediul unui program demonstrativ conceput de Bio-bean, un start-up din Londra, în colaborare cu grupul Shell. Carburantul ecologic va fi produs într-o cantitate de 6.000 de litri pe an.



"Are un conţinut ridicat de ulei, 20% din ulei provine din zaţul de cafea, aşadar e minunat că vom putea să obţinem biocarburant din cafea", a declarat Arthur Kay, fondatorul Bio-bean.



Pe măsură ce presiunea devine tot mai mare din partea publicului, care nu doreşte utilizarea de alimente pentru a se obţine carburanţi, companiile se concentrează pe biocarburanţii rezultaţi din deşeuri, precum uleiul de gătit deja folosit şi cel extras din plante necomestibile. Anumite plante, precum porumbul şi trestia de zahăr, sunt transformate în etanol ce poate fi ars în motoarele unor vehicule, iar piaţa acestor autoturisme este deja importantă în anumite zone din Statele Unite şi America de Sud.



Bio-bean a încheiat parteneriate cu câteva mii de cafenele din Marea Britanie, precum Costa Coffee şi Caffe Nero, care vor recolta zaţul de cafea. Marea Britanie produce 500.000 de tone de zaţ de cafea în fiecare an, spune Arthur Kay.



Compania-mamă care deţine Caffe Nero este grupul Italian Coffee, al cărui sediu se află la Londra. Zaţul de cafea va fi transformat în biocarburant la fabrica pe care această companie o deţine în Cambridgeshire. Produsul obţinut va fi amestecat cu carburant diesel obişnuit şi va reprezenta 20% din carburantul final. Biocarburantul va fi transportat apoi la un depozit central din Londra de unde se vor alimenta celebrele autobuze etajate din capitala britanică.



Aceeaşi companie produce în fiecare an şi 50.000 de tone de palete de biomasă solidă şi brichete de cocs, ce pot fi folosite pentru încălzirea locuinţelor şi pentru arderea în furnale şi sobe.



Compania Bio-bean a fost înfiinţată în 2013 şi a primit finanţare de la guvernul britanic, grupul Shell şi de la investitori privaţi. Directorii ei intenţionează să o extindă prin deschiderea unor filiale în întreaga ţară şi, în cele din urmă, în Europa şi Statele Unite.



"Practic, căutăm locuri unde oamenii beau cantităţi uriaşe de cafea. Planurile noastre de expansiune iniţială sunt localizate acolo unde sunt fabrici ce produc cafea instant", a explicat Arthur Kay.



Potrivit Bio-bean, uleiul său de cafea ar permite reducerea emisiilor de carbon ale autobuzelor cu 10-15% fără schimbarea motorului şi fără a se folosi mai mult carburant. Reprezentanţii companiei britanice şi-ar dori ca în viitor şi taxiurile, autocarele şi camioanele să se deplaseze folosind un carburant obţinut din reciclarea zaţului de cafea.



"Vrem să devenim un furnizor de carburant 'verde' cu normă întreagă, sperăm că această experienţă cu autobuzele din Londra va servi drept demonstraţie", a adăugat Arthur Kay, citat de Lemonde.fr.



Folosirea cafelei pe post de carburant nu este însă o idee complet nouă, reaminteşte cotidianul francez Le Monde. În timpul crizei economice din anii '30, conductorii de tren din Brazilia ardeau cafea în cuptoarele locomotivelor.

AGERPRES