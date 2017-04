Autoritățile belgiene spun că atacatorul de la Paris era cetățean francez

Autorul atacului armat de joi seară din centrul Parisului era cetăţean francez, a declarat vineri, pentru postul public belgian de televiziune VRT, ministrul de interne belgian Jan Jambon, potrivit Reuters.



Militanţi ai grupării jihadiste Statul Islamic au revendicat atacul în care un poliţist a fost împuşcat mortal, prin intermediul agenţiei sale de ştiri AMAQ, numindu-l pe atacator, ucis de forţele de securitate, Abu Yousif al-Belgiki, ceea ce în arabă ar însemna 'belgianul'.



"Ancheta continuă. Însă putem confirma că atacatorul era cetăţean francez", a spus Jambon la VRT, citează Agerpres.



În noiembrie 2015, când Parisul a fost lovit de atacuri simultane cu arme şi explozibili, doi dintre cei zece atacatori cunoscuţi erau cetăţeni belgieni, iar alţii locuiau în Belgia.

#Paris: What we know so far on #ChampsElysees attack. Follow the situation live: https://t.co/ks12Fuk3sB pic.twitter.com/e1nEQLCDbS